Norma, la tejedora del telar mapuche que quiere mantener vivo este arte en Valcheta

“Las artesanías son nuestra identidad como pueblo. Hago lo posible para que este sello que tenemos los valchetenses no se pierda”, sostiene Norma Robles una de las tantas artesanas de Valcheta, localidad que entre el 17 y el 20 de junio vuelve a homenajear a sus hacedores culturales con la 36 edición de la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías.

Esta localidad, ubicada en el acceso este a la Región Sur, tiene una rica “historia artesanal” que la distingue del resto de las localidades de la zona y que, se ve reflejada, en cada uno de sus exponentes.

“Valcheta nos reconoce con esta fiesta. Para nosotros es importantísimos. Hay artesanos en madera, hierro, cuero, cuchillería, cerámica, lana, etc. Tenemos de todo tipo de artesanía. Valcheta es un pueblo muy creativo y se hacen cosas de muy buena calidad” afirma con orgullo la mujer.



Norma (51) integra una familia de campesinos y desde hace más de 30 años tejer al telar mapuche. Si bien, la transmisión de los conocimientos no formó parte de una tradición familiar, desde muy pequeña escuchó hablar a sus padres que sus abuelos desarrollaban este arte.

“Aprendí en mi adolescencia, en los cursos que se dictaban desde la provincia. Éramos un grupo de amigas que estábamos en el secundario y decidimos anotarnos. Me gustó. Tenía unos 15 años. Así aprendí”, recuerda. “Después dejé un tiempo de tejer. Cuando nació mi primera hija que hoy tiene 28 años, retomé. Pero de otra forma. Buscando un ingreso más para el hogar. Sé tejer al crochet, a dos agujas, pero el telar mapuche es lo que me apasiona”.



Durante un tiempo, vivió en el campo y, con mucho tiempo disponible, buscó transmitir a sus hijas lo aprendido, pero sola una de ellas la “acompañó” en esta pasión. “La más chica, cuando tenía 5 años, aprendió y me acompañaba siempre. Yo me podía a tejer y ella se sentaba a mi lado a hacer lo mismo. Sabe bastante, pero después nos vinimos a la localidad y ahora, que tiene 17 años, la puede el celular…¿Vio cómo son los jóvenes de hoy?”, sostiene entre risas.

Norma, en su telar. Es una de las artesanas que hacen la bandera de Río Negro.



Hasta hace unos 8 años, solo se dedicaba a tejer prendas pequeñas, como caminos para mesas, señaladores y cintos. Pero un día, quien hoy está al frente del Mercado Artesanal en Valcheta le insistió para que “se anime” a tejar matras. Hoy, es una de las artesanas que confecciona las banderas de Argentina y de Río Negro que funcionarios del gobierno suelen obsequiar en visitas oficiales. “Depende el tiempo que uno le dedique, pero hacer una bandera de Río Negro, me lleva una semana, más o menos” admite.



Además de tejer, Norma también aprendió a hilar y a teñir la lana utilizando plantas características de la zona. Su preferida es la jarilla, un arbusto “siempre verde” que tiene numerosas propiedades. “Le da un color amarillito a la lana. Pero también, en la Bienal que se hizo hace unos meses, aprendimos a obtener otros colores. Utilizando bicarbonato se obtiene un color más oscuro y agregándole sulfato ferroso, un color grisáceo, medio azulado”.



Actualmente, Norma y otras artesanas de Valcheta trabajan en distintos frentes, en el marco de la organización de la fiesta, aunque el eje está centrado en la confección de matras para exhibir el próximo fin de semana.



Su anhelo es seguir manteniendo viva esta tradición ancestral que es el tejido al telar mapuche. Y por ello lleva adelante un taller, en el que tres días a la semana, le transmite sus saberes a un grupo de unas 15 mujeres. “Mi papá y mi mamá se acordaban que mis abuelas tejían al telar, pero ellos no aprendieron. Yo aprendí con esta mujer que me enseño en mi adolescencia y pude transmitírselo a unas de mis hijas. Pero no alcanza. Tengo que seguir enseñando lo que aprendí. No podemos dejar que este arte, que es tan lindo, se pierda” sentencia.

Cuatro días de fiesta



Después de dos años de no poder realizarse por la pandemia, Valcheta vuelve a homenajear a las artesanas y artesanos con una fiesta que promete mucho. Artistas de primer nivel se sumarán a los locales y regionales para celebrar, durante cuatro días la 36 edición de la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías.

“Tenemos muchas expectativas. Venimos de dos años de no poder realizarla y, cuando empezamos a organizar esta edición, automáticamente la gente se sumó. No solo nuestros vecinos, sino también personas de distintos lugares. En pocos días la capacidad hotelera se colmó. Este año buscamos la manera de incluir géneros variados sin perder la identidad folclórica que tiene nuestra fiesta, que es el folclore. Por eso, viernes y sábado va a predominar el género con tres artistas nacionales. Esperamos tener una gran fiesta” sostuvo la intendenta de Valcheta, Yamila Direne (UCR).

En febrero, luego que se liberaran distintas actividades que se habían restringido por la pandemia de Covid-19, el municipio junto con otras instituciones, comenzó a organizar este evento cultural que distingue a la localidad del este de la Región Sur rionegrina, como la capital de las artesanías.

“Al segundo día de abrir el registro de inscripciones para artesanos, lo tuvimos que cerrar. Vamos a tener una feria con más de 140 stands y, este año, vamos a incorporar la Peña Oficial de la Matra, un lugar alternativo al escenario mayor de la fiesta para que los artistas puedan interactuar con el público, y éste pueda disfrutar” agregó.

Además de los espectáculos artísticos y la feria de artesanos, el cronograma de actividades incluirá además “paseos culturales” como las visitas al Parque Natural Bosque Petrificado, al museo “María Inés Kopp”; recorridos por la rivera del arroyo y los cerros cercanos, y un reconocimiento a un ex combatiente. “Este año se cumplieron 40 años de Malvinas, de un conflicto que terminó el 18 de junio de 1982. Por eso vamos homenajear a Enrique César Painemal, que no está físicamente, pero si en el recuerdo y en el corazón de todos los valchetenses. Junto a su familiar y por pedido de ella, vamos a inaugurar una obra en una plaza que lleva su nombre” agregó la jefa comunal.