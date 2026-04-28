Javier Milei habló del ajuste en el sector público: «Soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí»

El presidente Javier Milei habló en la Cena Anual de la Fundación Libertad 2026 y sostuvo que es el único integrante de su Gobierno que no se subió el sueldo desde que asumió. Dijo que es el mandatario que «menos gana en América»

Arrancó su discurso expresando su «enérgico repudio al nuevo intento de asesinato» contra el presidente Donald Trump.

Javier Milei habló de su sueldo y el del sector público

En su mensaje, dijo que «si alguien hizo el ajuste, el ajuste cayó sobre el sector público, es decir, pagó la casta».

Y agregó: «Los salarios que realmente se están desplomando son a los del sector público. ¿Saben quién es al que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. De hecho, soy el presidente que menos gana en América».

Según señaló Clarín, el mandatario cobra en bruto $4.066.018 de sueldo mensual. En cambio, en enero pasado, a través de un decreto, los haberes de los ministros aumentaron. También el sueldo de la vicepresidenta Victoria Villarruel no se modificó desde 2023, por lo que cobraría en bruto $3.764.820,82.

Durante su mensaje, Milei afirmó que es una mentira que el consumo está en su peor momento. «Pico histórico. Muchachos, cambió la forma en la cual se vende. Es decir, obviamente, a mí me parece interesante eso que agarran y dicen “no, porque cerró el local de no sé qué cosa”. ¿Y vos cómo compras? Por MercadoLibre. Por Temu. Por el otro. Vamos. Cambió la forma en que se consume», sostuvo.

Añadió que pasa que «es demasiado trabajo mirar el balance de Mercado Libre. Se viven jactando que es una de las mejores empresas argentina, lo cual adhiero fuertemente y tengo una profunda admiración por Galperín, por qué no mirar una vez el balance y miran lo que está pasando con otra forma de consumo que están volando».