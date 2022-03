Un primer paso para ser parte del mundo

Laura Collavini. Psicopedagoga

La semana pasada compartimos la mirada acerca de la educación psico socio ambiental y una invitación a participar de un desafío, comenzando con Cipolletti. Son varias las escuelas que se están sumando y estamos desde la fundación muy contentos por esto. Consideramos que es el camino, un paso hacia esa nueva educación que anhelamos.

También varias personas consultaron queriendo saber algo más. Les recordamos que la fundación se llama “Siendo” y pueden encontrarla en la web y en las redes sociales. Pueden contactarse y podemos conversar.



Ahora les quiero compartir por qué consideramos que son los pasos ciertos a seguir.

Nuestra sociedad es rápida, ágil, casi vertiginosa. Solemos no tener dimensión cómo está el día, las informaciones llueven y las actividades también. Nos perdemos en esto y consumimos mucho de todo. Información buena y no tanto, marketing, etcétera.



Entre todo eso también consumimos productos y generamos residuos de los cuales no tenemos conciencia. Solo consumimos y desechamos.



El tacho de residuos es una mezcla de nuestros días. Propongo hacer un stop y mirar qué hacemos. ¿Qué consumimos? ¿Por qué, para qué? ¿Cuál es el destino de todo eso?

Encontré en un elemento muy concreto un modo de aprendizaje excelente. “La magia del eco envase” podría llamarlo.



Para quién aun no incorporó este hábito saludable les cuento que el Eco envase se arma a partir de una botella limpia y seca. En ella se incorpora cualquier residuo limpio y seco derivado del plástico: bolsas de residuos, papeles de caramelos, de galletita, de fideos, etcétera. Se lo va presionando con algún elemento, por ejemplo, con la punta de una cuchara de madera y se siguen incorporando más residuos. Eso es un eco envase.



Son muchas las personas que me cuentan cómo registraron a partir de esta acción, cuánto residuo generaban.

¿Por qué es importante?



Porque si el papel de fideos lo tiramos en el tacho junto a la yerba es basura. Si lo separamos, es posibilidad de reciclado. En el primer caso pasará a relleno sanitario, contaminando nuestra tierra por siglos. En el segundo, se transforma en madera plástica.



¿Por qué está hablando una psicopedagoga del eco envase? Porque es un medio para aprender. Si no aprendemos a cuidar el planeta no tendremos lugar donde vivir.



¿Para qué queremos empresarios exitosos o inteligencia superior si no podemos relacionarnos en forma saludable con nosotros mismos y con nuestro entorno?

El entorno lo compone mi familia, los amigos, los compañeros y todo, absolutamente todo lo que nos rodea. Hasta la araña que se me cruza y decido salvarla o matarla.

Nuestro modo de accionar en general, es la queja y la responsabilidad hacia afuera. Siempre la culpa es del otro.

Mi invitación es cambiar por mirar hacia adentro y ser responsable de mis actos.

“¿Para qué voy a separar residuos si después se junta todo?” Es una pregunta que suelo escuchar. En realidad, es enunciada como pregunta, pero es un justificativo para no hacerlo.

Los cambios de hábitos son engorrosos, llevan tiempo. Cuando son saludables nos beneficia y luego nos sentimos mucho mejor.



Ese es el primer desafío. Poder superarnos, aprender a ser mejores, animarnos a modificar. Pasar de decir: “debería hacerlo” a “lo estoy haciendo”.

Sabemos que los niños absorben costumbres e información con mayor rapidez. Por eso decidimos ir a las escuelas. Para que ellos se formen sabiéndose parte y no dueños del mundo y cuando vayan a casa los adultos puedan respetar esas nuevas costumbres, puedan acompañarlos y juntos abrazar ese nuevo aprendizaje.



No es romántico ni utópico. Es real.

Los municipios se están comprometiendo cada día más con el cuidado del medio ambiente y la separación de residuos, es su obligación. Como ciudadanos también tenemos el derecho de exigir que se cumpla.

Ser conscientes de nuestros tratos es nuevo coeficiente intelectual que se evalúa hoy.