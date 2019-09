En el Parque Lanín no hay un peso para atender las emergencias

Trabajadores de Incendios Comunicaciones Emergencias (ICE) del Parque Nacional Lanín, denunciaron que no pueden atender emergencias por deficiencias edilicias y de equipamiento en la central de operaciones, que desde el lunes no funciona.

“Se acumuló tanto equipo para reparar, indumentaria que no se repuso, que hay situaciones de emergencia que no se puede salir. De hecho el intendente del parque nos mandó a salir y trabajar desde las casas, y eso no es operativo para nada”, señaló Martin Toledo, jefe de cuadrilla del ICE del parque nacional.

Toledo indicó que hace cinco meses la central operativa del departamento no tiene gas .

En una asamblea de trabajadores se acercó el intendente del Parque Nacional Lanin, Horacio Pelozo, quien les propuso trasladarse al Ejército mientras se realice en el centro de operaciones la obra de gas. Se estimó un tiempo de 60 días.

El jefe de cuadrilla comentó que se analiza “cada emergencia en particular para salir por el poco recurso con el que se cuenta ” y dijo que hubo situaciones puntuales que se desistió de concurrir.

“Nos han suspendido las tarjetas y no podemos recargar combustibles para las recorridas”, agregó.

“El departamento del ICE es el encargado de resolver todas contingencias dentro del parque y un brazo fuerte en la protección civil de San Martin, Junín de los Andes y Aluminé”, remarcó.

Explicó que sus tareas no se limitan al control de incendios, Atiende además rescates de montaña y es un centro de comunicaciones.