En el TN no será necesario ganar para ser campeón

Antonino García se encuentra entre los seis mejores de la Clase 3 del Turismo Nacional. Gentileza.

En la previa a su esperado regreso después de siete meses sin actividad, el Turismo Nacional realizó cambios en su reglamento deportivo, por lo que ya no será obligatorio ganar una prueba para ser campeón como sucedió hasta el pasado certamen cuando se consagró José M. Urcera en la Clase 3.



Las modificaciones en el reglamento deportivo se confirmaron ante de la doble fecha que se disputará el martes y miércoles en La Plata, en lo que será la vuelta de la popular categoría a la actividad.



Para ser campeón ya no será obligatorio ganar, tanto las series como las finales tendrán menos vueltas y luego de la fecha en La Plata no se podrá probar. Si alguno lo hace recibirá una fuerte sanción económica, y además no podrá participar de la siguiente fecha.



El certamen contará con ocho finales, pero en caso de una suspensión se podrá reducir hasta un mínimo de seis pruebas para consagrar a sus campeones.



Para lograr el título no será necesario ganar una prueba, sino que se consagrará campeón el piloto que sume la mayor cantidad de puntos, tanto en la Clase 2 como en la 3.



La clasificación tendrá una duración de 7 minutos para cada tanda desde la habilitación de los boxes. Las series de ambas clases se disputarán a cuatro vueltas. Las finales tendrán un mínimo de 40 kilómetros.



Fabrizio Benítez intentará sumar mucho en el regreso a la actividad de la Clase 2 con una doble fecha en La Plata. Gentileza.

Con posterioridad a la cuarta fecha, se prohibirá la realización de pruebas privadas. Toda transgresión al reglamento será sancionada con cincuenta mil pesos de multa y no podrá participar del siguiente capítulo del certamen sin importar la cantidad de finales que se disputen en la mencionada programación. La categoría podrá disponer la colocación de un sistema de seguimiento satelital en todos los vehículos, a los efectos de verificar en tiempo real el cumplimiento.