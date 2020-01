En febrero comienzan las fotomultas en Bariloche

La municipalidad anunció que en febrero pondrá en funcionamiento el nuevo sistema de seguridad vial con fotomultas a través de dispositivos instalados en los semáforos.

El sistema de cámaras registrará y constatará las violaciones de luz roja en los semáforos, tanto en imágenes fijas como en video, y con un sistema de encriptación homologado que garantiza la fiabilidad e inalterabilidad de los documentos de constatación registrados.

El sistema estará a cargo de la exconcejal Cristina Painefil quien asumió recientemente como coordinadora de Seguridad Vial, un área que depende de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte.

Las fotomultas ya habían sido anunciadas, incluso años atrás Vialidad Rionegrina había colocado carteles en la costanera. Pero ese sistema nunca se concretó y ahora es el municipio el que coordinará la operatoria con equipamiento que adquirió con recursos propios.

Esta vez el sistema estará en los semáforos pero no habrá cartelería que alerte a los conductores. Según el gobierno, no es una exigencia que se advierta con carteles este tipo de mecanismo de control y se consideró que "no es necesario reforzar un concepto tan elemental como es el de detenerse ante un semáforo en rojo".

Según el gobierno, con las fotomultas se "busca combatir esta grave violación a la seguridad vial, que pone en peligro a conductores y peatones".

El municipio anticipó que el siguiente objetivo será encarar los excesos de velocidad, a través de la colocación de radares.