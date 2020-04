En medio de la crisis Cammesa sale a buscar el gas para mayo

En medio de la crisis por la fata de pago de los servicios incluyendo el eléctrico y la consiguiente transferencia a las productoras, la Compañía Mayorista del Mercado Eléctrico (Cammesa) convocó a través del Mercado Electrónico del Gas (Megsa) a una nueva licitación para la adquisición del gas natural que durante mayo insumirán las centrales de generación térmica.

La subasta está programado que se realice el próximo martes 21 de 10 a 10,30 de la mañana y nuevamente bajo la modalidad de recibir ofertas con un precio tope prefijado.

Pero la principal diferencia de esta subasta en relación con la realizada el pasado 26 de marzo es el contexto que cambió. A la caída en el consumo general que se ve en todos los rubros de la energía, se agrega una particular situación con el pago de los servicios domiciliarios que hicieron que a la postre, las productoras no cobraran su gas entregado.

Si bien esta situación se da fundamentalmente en el caso de las distribuidoras de gas, desde Cammesa tampoco se pudo saldar todos los compromisos a raíz del desplome de los pagos de sus clientes, las distribuidoras de energía eléctrica.

Con esta cadena de pagos trastocada y a punto de romperse, la compañía mayorista abrirá una subasta que graficará la pugna entre las garantías de cobro y la necesidad de las operadoras de colocar la mayor producción posible, en especial ante el colapso del segmento del petróleo.

Los precios tope serán los mismo que se aplicaron en la subasta del mes pasado, es decir US$ 2,67 para Neuquén, US$ 2,31 para Tierra del Fuego y US$ 2,36 para Santa Cruz.

Sin embargo, en la anterior subasta los precios bajaron notablemente en la competencia por colocar producción en uno de los meses valle del año, y arrojaron un valor promedio ponderado de US$ 1,76 en boca de pozo y de US$ 2,22 colocado en Buenos Aires.

Estos valores marcaron en tan sólo un mes una caída del precio del gas para generación eléctrica del 25%, una buena noticia para los usuarios y las generadoras, pero una muy mala cotización para las regalías de la provincias productoras.