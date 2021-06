En Neuquén analizan vacunar a menores de 55 años sin factores de riesgo

El fin de semana pasado, Neuquén comenzó a vacunar contra el coronavirus a personas sin los factores de riesgo establecidos, pero solamente en el segmento que va desde los 55 a los 59 años. Aunque aún no está confirmado, desde el gobierno provincial adelantaron que se piensa en ir disminuyendo las edades y así abarcar a mayor cantidad de personas. Aunque, claro, todo está supeditado a la cantidad de dosis que reciba la provincia.

Hoy el gobernador, Omar Gutiérrez, anunció por redes sociales que entre mañana y el sábado se realizará un "operativo especial" de vacunación de las personas de 55 a 59 años, sin factores de riesgo. Y por ello, solicitó que todos los interesados en vacunarse dentro de ese grupo etario se inscriban en la pagina del ministerio de Salud.

Este grupo etario fue el primero sin factores de riesgo o sin estar atado a tareas esenciales en ser incorporado en la campaña de vacunación que lleva adelante el gobierno provincial. Sin embargo, en declaraciones al programa Vos a Diario, de RN RADIO (89.3), Matías Neira, director de Atención Primaria de la Salud, confió que se analiza incorporar a más grupos etarios sin comorbilidades en la campaña de inmunización.

"Estamos evaluando, sin tenerlo confirmado todavía, poder ir disminuyendo la edad en función del volumen de dosis que reciba la provincia", aseguró Neira. Al mismo tiempo explicó que esa evaluación se hace también teniendo en cuenta "como se viene comportando esta segunda ola" y cuáles son los grupos que "pueden ser considerados como grupos de riesgo o con un impacto en términos de complicaciones, teniendo en cuenta lo que venimos observando con respecto a la edad de internación".

En este sentido, el director de Atención Primaria de la Salud, explicó que la obesidad es una de "una de las comorbilidades que mayor impacto tienen los procesos de infección con coronavirus" a nivel mundial, y que tanto la obesidad como el sobrepeso "tienen un mayor impacto en la evolución de la enfermedad y rápidamente tienen complicaciones graves, fundamentalmente manifestandose en cuadros de insufieciencia respiratoria que requieran asistencia respiratoria mecánica".

Por ello remarcó la necesidad de que las personas con obesidad se vacunen contra el coronavirus. La inoculación a personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo está abierta hace casi un mes en la provincia. Para colaborar con el diagnóstico hay "puntos saludables" a los que las personas pueden asistir para consultas médicas pero también ayer y hoy la Municipalidad de Neuquén junto con el hospital Castro Rendón organizaron jornadas de medición del Índice de Masa Corporal (IMC) donde se entregan certificados a quienes tengan más de 35, que son considerados como prioritarios para la vacunación.

"La obesidad y el sobrepeso es la otra pandemia que ocurre hace varios años y tiene que ver con los modos de vida y los hábitos de las personas en la sociedad moderna donde hay muy fácil acceso a alimentos ultraprocesados o saturados en grasas, con poca actividad física y eso tiene un impacto en la población y en edades más jóvenes", destacó Neira.

En ese sentido alertó que el sendentarismo y tener una dieta baja en frutas y fibras y alta en carbohidratos son indicios que puede haber obesidad. El IMC se puede calcular dividiendo el peso por la altura al cuadrado.

En Neuquén no hay avances concretos para la compra de vacunas

El Municipio de Villa La Angostura reconoció estar realizando negociaciones para la compra de 20.000 vacunas con capitales privados y desde el gobierno provincial se dio el visto bueno para que se avance. Sin embargo, desde el Estado provincial no hay avances concretos sobre algún procedimiento similar. Así lo señaló en declaraciones al programa Vos a Diario, de RN RADIO (89.3), el director de Atención Primaria de la Salud, Matías Neira.

"La provincia lo que hace es averiguar cuales son las condiciones de compra, qué tipo de vacuna se podría adquirir y cuál es la participación de Nación en esto en términos de los pasos regulatorios; y a su vez teniendo en cuenta el tipo de vacuna al que se podría acceder si ese tipo de vacuna ya está siendo adquirida por Nación y no hacer compras en paralelo con respecto a eso", explicó Neira sobre como es el proceso de compra y la situación en la que se encuentra Neuquén.

Y aseguró: "al día de hoy no hemos tenido avances más formales sobre esto porque tampoco hemos tenido ofrecimiento más formales sobre que tipos de vacunas y confirmación de las cantidades. Ofrecer se ofrecen un montón de vacunas, pero cuando uno averigua un poco más no son claros los tiempos de entrega, no son claros las cantidades que se podrían entregar, el tipo de vacuna que se podría adquirir y si esa vacuna fue o no autorizada en Argentina por Anmat".

Al mismo tiempo, informó que la provincia no ha hablado "con ningún laboratorio en particular" sino que las averiguaciones se realizan con importadores que ofician de intermediarios. "Hemos averiguado cuales son los términos de entrega de los distintos importadores que serían como los intermediarios en esto. Ningún laboratorio nos ha ofrecido directamente a la provincia adquirir vacunas", subrayó.

Escuchá la entrevista completa