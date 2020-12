En noviembre, la recaudación de Neuquén volvió a los niveles pre pandemia

La provincia de Neuquén recuperó los niveles de recaudación que tenía antes de que se desatara la crisis del coronavirus y registró en noviembre ingresos por más 3.635 millones de pesos. Si bien el número no llega a cumplir las expectativas que se habían proyectado el año pasado, para el gobierno marca una suerte de "luz al final del túnel".

En diálogo con Vos A Diario, el programa de RN Radio, el director provincial de Rentas, Juan Martín Insúa, explicó que la recaudación acumulada en noviembre volvió a los valores de enero y febrero empujada, principalmente, por Ingresos Brutos. En el cálculo del mes, representó cerca de un 92% del total recaudado.

"Obviamente, si uno mira lo presupuestado o lo que eran nuestras expectativas sin pandemia para noviembre de 2020, pensamos que íbamos a estar cerca de los 4.000 millones, por lo que hay unos 400 millones que aún falta recuperar", señaló.

El funcionario de Rentas lo comparó con junio, cuando la recaudación apenas llegó a 2.165 millones, el registro más bajo que hubo durante el 2020. "El peor mes no fue ni marzo ni abril, porque los impuestos tienen un arrastre y se pagan a mes vencido", indicó.

Sobre las expectativas para el 2021, Insúa evaluó que "va a impactar muchísimo qué sucede con tres factores básicos: cuánto va a estar el dólar oficial, de cuánto va a ser el precio del barril de petróleo y del gas y cómo van a ir las inversiones y la producción hidrocarburífera".

"La cuarta pata es el tema turístico. Los números tan bajos que tuvimos en el invierno también tienen que ver con que no tuvimos temporada turística", aclaró. "Ahora se ve un poquito de luz al final del túnel, quiero transmitir algo de optimismo", sostuvo.

Insúa también se refirió a la sanción de la ley impositiva para el año que viene y la modificación que realizaron los diputados para dejar con una alícuota cero el impuesto de Sellos sobre la refinanciación de tarjetas de crédito.

"Es algo que se estila en la mayoría de las provincias y Neuquén no lo tenía. Pero no era la parte más importante de la reforma, que tiene que ver con gravar con Sellos al sector financiero", planteó. "Los diputados de prácticamente de todos los bloques hicieron notar que no era oportuno, que no estaban dadas las condiciones, y así salió", dijo.