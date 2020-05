En pandemia la política se discute desde una pantalla

Si ayer nomás eran las fotos grupales sobre césped recién cortado y fondo azul claro, en la era de la cuarentena la cámara empezó a devolver otra escena.

Los dirigentes políticos ahora son un rostro en resolución media, limitados a cuadraditos pequeños con bibliotecas, paredes blancas y adornos detrás. Es el tiempo de la rosca por videollamada: los partidos no se tomaron descanso y algunos ya piensan sus estrategias para las elecciones del 2021.



En el Movimiento Popular Neuquino aseguran que “ni se han mencionado”, pero otros reconocen que es una discusión que está presente, aunque sin hablar de candidaturas.



Desde Juntos por el Cambio, el diputado nacional Francisco Sánchez afirmó que, a nivel provincial, “aún quedan situaciones de arrastre del año pasado” -algunos sectores de la UCR permanecen enfrentados- aunque se trabaja para mantener el espacio unido para las elecciones legislativas del año que viene.



En el contexto del aislamiento, señaló que están aprovechando a realizar capacitaciones y charlas virtuales con referentes del interior y dirigentes nacionales. Ya tienen en la mira las elecciones legislativas nacionales para reforzar su presencia como oposición, aunque también los comicios de Neuquén capital para renovar concejales.



“Se va a ver el contraste de lo que fueron las gestiones de “Pechi” con el despilfarro que ya ha mostrado el MPN. Es una excelente oportunidad para volver a encauzar la unidad”, afirmó.



En el Frente de Todos el panorama es parecido. El diputado nacional Darío Martínez indicó que se realizan charlas por videollamada con dirigentes del interior, principalmente para cursos de capacitación en torno a la plataforma política del espacio.



“Estamos abocados a la pandemia y casi todos los temas tienen que ver con eso”, planteó el legislador, aunque admitió que esos debates refuerzan la propuesta que tendrá el Frente de Todos para ofrecer al electorado en 2021.



“Venimos creciendo y cada vez más somos una alternativa seria y competitiva para repensar la provincia”, planteó Martínez.



En el MPN, en cambio, nadie admite que haya masa crítica pensando en las elecciones de 2021 o 2023. “Ni se han mencionado”, aseguró el presidente de la Convención e intendente de Villa Pehuenia, Sandro Badilla.



El órgano del que es titular aún no pudo reunirse este año, pues sesiona cada tres meses y el primer encuentro estaba programado para marzo, justo cuando se inició el aislamiento nacional. La intención es que los 52 convencionales puedan reunirse en las próximas semanas de manera remota.



Badilla aseguró que el contacto se mantiene vía redes sociales y que los debates giran en torno a “la actualidad y a la preocupación por las consecuencias económicas que traerá la crisis”. “Las candidaturas están muy lejos. Todos esos temas están muy lejos y ni se han mencionado”, rió.

En números 24 partidos políticos tiene reconocidos Neuquén según los datos de la Cámara Nacional Electoral. 2.031 afiliados necesitan las agrupacioones para mantener su reconocimiento.

Todas las miradas puestas en el año que se viene

El año que viene, los electores de la provincia irán a las urnas para renovar tres bancas de diputados nacionales, aunque aún no está definido en cuántas instancias. Si nada se modifica en el transcurso de este año, habrá Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en agosto para elegir a los candidatos de cada partido para, en octubre, definir en elecciones generales.

Hay dirigentes que todavía aspiran a eliminar las primarias, especialmente luego de lo que ocurrió con las del año pasado, pero el tema no ha llegado como prioritario a la agenda del Congreso.

En Neuquén, terminarán su mandato en 2021 la diputada Alma Sapag (MPN), Alberto Vivero (Frente de Todos) y David Schlereth. Los tres podrían repetir mandato en caso de ser propuestos nuevamente por sus partido.

El oficialismo provincial ante el desafío de retener la única representación que hoy tiene en Buenos Aires luego del traspié que significó la elección del 2019, cuando perdió sus bancas del Senado. El objetivo de máxima será ampliar sus escaños, teniendo en cuenta que esta vez no se enfrentará al “arrastre” de candidatos presidenciales en las demás boletas.

Para el Frente de Todos, será el momento de cosechar los resultados que muestre la gestión de Alberto Fernández en sus primeros dos años de mandato.

Otra elección del 2021 será la de concejales en Neuquén capital. El órgano deliberativo renovará la mitad de sus bancas y le dará la posibilidad al intendente Mariano Gaido de poner su gestión a consideración de los vecinos. Aquí, Juntos por el Cambio aspira a retomar protagonismo por entender que el electorado analizará estos primeros años de manera negativa y buscará volver “a las bases” que sentó el exintendente Horacio Quiroga.