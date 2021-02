En pocos días el Lanín comenzará a brindar datos desde sus entrañas

A fines de febrero el Volcán Lanín será el tercero que estará monitoreado en tiempo real en el país. Durante estos días un equipo de profesionales se encuentra instalando el equipamiento.



Este emblema de la provincia de Neuquén, ¿por qué es importante que sea monitoreado? Se lo considera activo si bien su última erupción fue hace más de 1.000 años. Los datos que se obtendrán minuto a minuto y en tiempo real aumentará la capacidad operativa y de prevención.



“El volcán Lanín es considerado activo. Los geólogos aseguran que un volcán activo es aquel que ha tenido una erupción en los últimos 10 mil años. Para tiempos humanos puede parecer mucho, pero para tiempos geológicos son plazos cortos. Y hay que añadirle a eso que el volcán Lanín se encuentra en el puesto número 5 del ranking de Riesgo Relativo elaborado por el Segemar”, indicó el director del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Sebastián García.



El especialista indicó que los otros en ser monitoreados son el volcán Copahue y el Planchón-Peteroa en la provincia de Mendoza, que hizo erupción en 2019. García comunicó que de acuerdo al cronograma estipulado y si el tiempo acompaña, “esperamos para el 24 de febrero poder hacer el acto de inauguración en el Lanín”.



“La red de monitoreo nos va a permitir, avanzar en la mitigación del riesgo volcánico. Eso es prevenir a través de acciones conjuntas con las autoridades y las personas que viven en las localidades. Es estar atento ante el posible hecho, porque el objetivo final siempre termina siendo salvar la vida de las personas que están en los alrededores del volcán”, subrayó.



El especialista explicó que la frecuencia eruptiva del volcán Lanín no es algo que se dé seguido. “Hace más de mil años que el volcán no tiene actividad. Igualmente los eventos volcánicos uno no sabe cuándo pueden suceder. Es impredecible y por eso se necesita monitorear los volcanes. Se miden los parámetros para poder dar los avisos. Ojalá el Lanín no lo haga nunca. Pero en caso que suceda es muy bueno tener una red que monitorea y que permita generar las alertas tempranas y avisar a las comunidades. Por eso es tan importante tener esta información en tiempo real y a disposición de las autoridades y de la población”, destacó el profesional sobre la red de monitoreo.



García marcó uno de los aspectos del volcán Lanín: “Se caracteriza por no tener comúnmente erupciones explosivas, sino que es más bien un volcán que podría generar erupciones efusivas, que eso es emisión de flujos de lava que es mucho menos peligrosa que las erupciones explosivas”, indicó.

Dato 38 volcanes considerados activos hay en Argentina, de acuerdo con el ranking de riesgo elaborado por el Segemar.

La manera en que podemos pronosticar algún evento es instalando equipamiento y siguiendo las 24 horas la actividad”. Sebastián García, del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica.

Se formó un equipo multidisciplinario

Un grupo de 24 trabajadores participan en la instalación de los equipos, entre Guardaparques y Brigadistas del Parque Nacional Lanín, profesionales de Segemar, Defensa Civil de Neuquén, técnicos de la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la comunicación (Optic), Defensa Civil de Junín de los Andes, pilotos y mecánicos del helicóptero.

Según se informó desde la Provincia en total se instalarán siete estaciones de monitoreo. Los primeros equipos se colocarán en la primera parada del ascenso al Lanín y desde allí se irá rodeando al volcán con equipos a distintas alturas. El jueves se comenzó con la logística de trasladar los equipos.

El equipamiento está compuesto de cinco estaciones sismológicas, una cámara IP, cuatro estaciones GPS (GNSS), 12 antenas de comunicación, 16 paneles solares, 104 baterías de gel y 14 reguladores de carga, más las estructuras de emplazamiento para el equipamiento. Las estaciones son provistas por la Provincia, en tanto que la estructura para su instalación va por cuenta del Segemar.