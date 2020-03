En qué piensa el fútbol argentino para después del coronavirus

Los calendarios del fútbol se han alterado con la llegada del coronavirus, y como nadie puede asegurar cuándo finalizará la amenaza que tiene en vilo al mundo entero, en nuestro país los dirigentes de a poco comenzar a delinear cómo será la actividad después de la pandemia.



Ya es un secreto a voces que la primer medida que se tomaría es suprimir los descensos para esta temporada, por lo que la futura Liga Profesional se jugaría con los 24 equipos actuales, más dos ascensos de la Primera Nacional.

Así las cosas serían 26 los equipos, más allá de las exigencias de la televisión para que haya sólo 24. El primer problema a resolver sería cubrir el segundo semestre con un torneo que dure hasta diciembre, con cuatro descensos directos.



El otro tema es qué hacer con la Copa de la Superliga, certamen que iba a determinar las posiciones finales para la Copa Libertadores y la Sudamericana del año que viene. De acuerdo a la clasificación o no, los equipos deberán armarse para el doble frente, pero lo que no se sabe aún es cómo se determinará el escalonamiento final ya que la continuidad de la última competencia de la temporada es incierta.

Es probable también que el término “temporada” cambie en el fútbol argentino, regresando a las competencias de enero a diciembre tal como ocurre en las distintas ligas de la Conmebol, y no de julio a mayo como se da en Europa.



Cifras y fechas a saber 2 zonas de 13 equipos tendría el Clausura 2021. Seria todos contra todos a una rueda y los dos primeros de cada grupo irían a las semifinales. 20/4 es la fecha límite para presentar los cambios al estatuto de la AFA y la inclusión del reglamento de la Liga Profesional.

Si prospera la temporada anual calendario, estaríamos a las puertas del regreso de los torneos Apertura y Clausura, de 25 fechas cada uno y formato de todos contra todos.

Excepcionalmente el Apertura se jugaría entre julio y marzo próximos y tendría un receso entre diciembre y enero. El Clausura en tanto tendría lugar entre abril y diciembre del año que viene, con la disputa de la Copa América en el medio.

Así, el Apertura 2022 comenzaría en enero/febrero de ese año hasta las semanas previas al lanzamiento del Mundial de Qatar.



La otra alternativa que está en estudio en cuanto a la confección de próximo certamen para el segundo semestre, es un torneo Transición 2020 que comenzaría a principios de julio y terminaría a mediados de diciembre, y que tendría una extensión de 25 fechas y con todos cruzándose contra todos. Contempla, además, un descenso por promedio al final del campeonato, más un ascenso desde la Primera Nacional.