En San Martín exigen respuestas por la apertura del turismo de segunda residencia

Un grupo de vecinos de San Martín de los Andes se mostró alarmado por el anuncio de la apertura al turismo para las personas del resto de la provincia que tienen segunda residencia aquí.

“Deberíamos seguir los ejemplos de ciudades vecinas” se indicó en la nota y detallaron que tanto Villa la Angostura como Junín de los Andes “cuando tuvieron incremento de casos positivos, tomaron medidas” de restricción que lograron frenar más contagios, señala la nota.

Los vecinos consideran que las autoridades políticas no toman medidas que busquen el encapsulamiento sanitario de los focos de contagio.

Describieron cómo un foco de contagios que hubo en el hospital, no se cuidó y la propagación del virus se trasladó a un geriátrico; en tanto había ayer una fuerte inquietud local por un presunto foco detectado en uno de los grandes supermercados.

La nota fue entregada al comité local de emergencia, al defensor del Pueblo de San Martín, al director del Hospital, a la zona sanitaria, al Concejo Deliberante y al intendente.

Con casi 150 firmas, los vecinos aseguraron a las autoridades que no observan medidas de “encapsulamiento” cuando se produce en algún lugar un caso cero de contagio por COVID y “a la inversa se está planificando la apertura del turismo de segunda residencia”.

“¿Es posible seguir como si nada sucediera; es posible considerar recibir turistas?” le preguntaron en la nota a las autoridades, al tiempo que solicitan una respuesta “donde se expliciten las estrategias epidemiológicas y las gestiones políticas a nivel municipal y provincial para sobrellevar esta situación.

Según describieron, las autoridades se comunican a través de comunicados del comité de crisis local que se presenta por escrito en las radios, o a través del informe diario del director del hospital sobre la situación de la pandemia en la ciudad.

Entre las interrogantes que no logran respuesta en esos informes, indicaron es por qué si se había habilitado un gimnasio para centro de aislamiento de los contagios leves, no se usa; por qué no se decomprime el hospital con internaciones en la clínica Chapelco y por qué cuando hubo un foco de 22 personas infectadas en la Residencia Modelo no se buscó una medida de traslado.

“El intendente no habla y sólo tenemos la información que llega escrita y se lee en las radios”, se reclamó.