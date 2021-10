Alberto Fernández: «Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI, es porque no nos vamos a arrodillar»

Alberto Fernández encabeza el acto de homenaje al exmandatario Néstor Kirchner, al cumplirse 11 años de su fallecimiento, en el estadio del Club Deportivo Morón, donde se reunieron militantes del peronismo, dirigentes, funcionarios y representantes de los Derechos Humanos, entre otros.

“La Argentina estaba en default cuando asumimos, más allá de que no lo hayan declarado. La Argentina que Néstor recibió es muy parecida a la que nosotros recibimos. Si algo tenemos de fuerte es el bagaje de experiencia que pudimos acumular con Néstor para hacer frente a los problemas que estamos teniendo”, comenzó el jefe de Estado.

Y sentenció, eufórico: “Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar. Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. No vamos a hacer un acuerdo que postergue a los argentinos”.

Fernández criticó hoy a los medios de comunicación que le exigen a su administración un "rumbo que nos sigue endeudando y postergado la Argentina, que condiciona su crecimiento y desarrollo".

Antes de partir hacia Morón, Fernández compartió en sus redes sociales una foto junto al busto de Kirchner en la Casa Rosada con la leyenda "Vamos a homenajear a Néstor".

Durante el acto, el presidente resaltó hoy la figura del exmandatario Néstor Kirchner, al definirlo como una "guía" y la "luz que todos seguimos", a la vez que ponderó el "significado" de su figura en la "historia argentina".

"Hoy es un día singular, se cumple un año más que Néstor nos dejó físicamente", recordó Fernández al encabezar el acto de homenaje al expresidente.

Noticia en desarrollo.