Encapuchados pararon un micro en Villa Mascardi y pintaron una leyenda contra la megaminería

Unas cinco personas encapuchadas detuvieron la marcha de un micro que regresaba con turistas de El Bolsón en la ruta nacional 40, a la altura de Villa Mascardi, ayer por la tarde. Mientras uno dialogaba con el chofer y otro exhibía un cartel, otros pintaron una leyenda contra la megaminería en el micro.

Con aerosol, escribieron "No a la megaminia" (sic). Pero el chofer y la guía de turismo advirtieron lo que había pasado al continuar la marcha.

"Eran las 17.30 y al llegar a la toma de Mascardi, se veía a lo lejos, unas cinco personas que estaban en la ruta con un cartel grande. Nos hicieron señas para que paremos", detalló una guía de turismo de la agencia Margarita Stuke, de Bariloche.

Contó que una de las personas se acercó a la ventana del conductor para hablarle; mientras otro sostenía un cartel en el que se leía "No hacer ruido, no cortar los árboles, no tirar basura" y que mostraba a los pasajeros del micro. "Explicaban qué querían generar conciencia por la megaminería y el medio ambiente", señaló la mujer.

Cuando retomaron la marcha, a unos dos kilómetros de ese lugar, la guía recibió el llamado de un colega que le advertía que les habían pintado el vehículo.

"Una pasajera logró sacar una foto porque se dio cuenta qué estaba pasando. Uno de ellos tenía gomeras, estimamos por si se ponía complicado o seguíamos de largo para tirarnos piedras", dijo.