Acelerar Vaca Muerta: los detalles del proyecto de Guzmán para flexibilizar el cepo cambiario

En medio del fuego cruzado entre los sectores internos del gobierno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, busca consolidar su liderazgo en el sector energético y apura la publicación de un decreto para flexibilizar el cepo cambiario para toda la cadena de los hidrocarburos con foco en Vaca Muerta, generando además un nuevo régimen de exportaciones garantizadas y libres de retenciones.

El proyecto, al que accedió Energía On, fue inicialmente planteado como un proyecto de ley a ser tratado en pleno por el Congreso. La norma se presentó a los referentes de las principales empresas de la industria hidrocarburífera hace poco más de un mes, pero ahora, al calor de los fogonazos de la interna entre los sectores del presidente Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la norma está siendo reconvertida en un decreto.

Según detalleron fuentes al tanto de las gestiones, el objetivo de Guzmán es apurar la puesta en marcha de un nuevo Régimen de Promoción de la Industria de los Hidrocarburos, atendiendo especialmente a que el mismo esté en vigencia antes de septiembre que es cuando las empresas internacionales fijan sus planes de inversión para el año siguiente.

«Desde el gobierno se busca que tenga un impacto rápido entre fines de este año y el año que viene porque no hay que dejar de ver que es un año electoral«, precisaron las fuentes. Y agregaron que «el proyecto ya tiene un mes de presentado pero entendemos que podría salir en cuestión de días o semanas».

La reconversión del proyecto de ley de 12 artículos en un decreto apunta a evitar lo que sucedió con otras dos iniciativas claves para el sector energético como son el anterior proyecto de Ley de Promoción de las Inversiones en el sector Hidrocarburífero que se anunció en agosto pasado y desde octubre duerme en los despachos del Senado.

También tuvo un mal paso la pruesta de Ley Ómnibus Impositiva para el sector hidrocarburífero, una iniciativa que retoma artículos del primer proyecto de promoción y del Presupuesto 2022 que no fue aprobado, pero que tampoco tuvo tratamiento.

«Guzmán quiere evitar el paso por el Congreso porque sabe que se va a trabar por las internas del oficialismo», contaron las fuentes del sector que reconocieron que la propuesta fue reconvertida en el decreto que podría ser publicado antes de fin de mes y que contempla dos temas clave para el sector: la libre disponibilidad de parte de las divisas, y la garantización de un cupo de exportaciones que además no pagarán retenciones.

Qué contempla el proyecto de Guzmán

El nuevo Régimen de Promoción es de amplio expectro y plazo, contempla que tendrá vigencia por 25 años, hasta el 31 de diciembre de 2047, pero además abarca desde la exploración y explotación de hidrocarburos, al transporte, las obras de infraestructura como el gasoducto Néstor Kirchner, la industrialización que abarca por ejemplo la licuefacción de gas, y los servicios asociados al sector.

Partiendo de un registro de beneficiarios, las empresas o concesionarios deberán tener planes de inversión nuevos o de ampliación por un mínimo de 50 millones de dólares a ejecutar en 3 años, un nivel de inversión que cuadra con la mayoría de los desarrollos de Vaca Muerta.

El punto clave de la iniciativa es que las empresas beneficiarias tendrán libre exportación de hasta el 20% de la producción contemplada en su proyecto con una tasa de retenciones del 0%, un gran incentivo ya que actualmente no solo no tienen exportaciones garantizadas sino que las retenciones son del 8%.

Pero sin dudas el gran avance de la propuesta es la flexibilización del cepo cambiario, ya que se contempla que «los beneficiarios tendrán libre disponibilidad del 100% de lsa divisas procedentes de sus exportaciones -efectuadas en el marco del régimen- para el pago de capital y servicios de deudas financieras, costos operativos, inversiones, distribución libre de utilidades y rescate de capital».

En tanto que se prevé que en el caso de que la demanda interna no permita que estas exportaciones se concreten, ya que la prioridad es el autoabastecimiento, las firmas «tendrán acceso al mercado único y libre de cambios para adquirir las divisas correspondientes al 20% de sus ingresos por ventas en el mercado interno». Un punto que también se aplica para las empresas que no exporten, como son las de servicios del sector.

Además, el proyecto contempla que en caso de no poderse exportar este 20% de la producción prevista, las firmas «tendrán derecho a obtener por los volúmenes de hidrocarburos suceptibles de exportación un precio no inferior a la media entre el precio de exportación de referencia y el precio de importación». Algo que la práctica no sucede por ejemplo con el petróleo que se vende en su totalidad en el mercado local a unos 35 dólares menos que en el mercado exportador.

La propuesta de Guzmán contempla que si bien la autoridad de aplicación será la secretaría de Energía, las provincias que adhieran, podrán reglamentar los requisitos que deben cumplir las nuevas inversiones. Un punto que había generado la mayor discordia en el proyecto de promoción que se presentó el año pasado.

Desde las empresas operadoras de Vaca Muerta se sigue de cerca la propuesta a la cual calificaron de altamente positiva para el sector, en especial teniendo en cuenta la ventana de oportunidades que generan los altos precios internacionales.