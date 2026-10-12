El TSJ reafirmó el protocolo de las Cámaras Gesell en Neuquén

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén recordó la vigencia del protocolo sobre las Cámaras Gesell (archivo)

Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén confirmó la vigencia del protocolo para entrevistar en cámara Gesell a niñas, niños y adolescentes a fin de evitar la revictimización en el proceso de investigación de causas penales.



La resolución se adoptó al resolver una queja de la defensa pública en una causa por ciberacoso. La defensa sostuvo que mientras se desarrollaba la entrevista en la Gesell, los jueces de garantías debían estar disponibles para resolver diferencias que surgieran sobre consultas que debe satisfacer la especialista que hace las entrevistas.



La sala penal, integrada Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari reafirmaron el protocolo y le sugirieron al ministerio de le defensa pública que si se buscaba una modificación, lo presente por vía administrativa.



La cámara Gesell es una sala preparada para que una psicóloga o un psicólogo entreviste a niñas, niños o adolescentes víctimas o testigos de un delito. Las partes siguen la entrevista desde otra lugar. El objetivo es que declaren una sola vez y evitar la revictimización.



En esa causa, la Fiscalía y la Defensa Pública estaban de acuerdo en realizar la Cámara Gesell. Y desde la defensa se solicitó que la jueza de garantías estuviera presente para dirimir eventuales conflictos sobre el interrogatorio. Pero la jueza decidió no asistir y un tribunal de Impugnación le dio la razón, por entender que no correspondía en esa instancia del proceso.



El TSJ resolvió que el pedido era hipotético. Reafirmó que el juez autoriza la medida, pero la entrevista la hace un profesional que decide cómo y cuándo hacer las preguntas, según el estado emocional, la edad y el cansancio de la niña, niño o adolescente.