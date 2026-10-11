Alerta en Ruta 7: detectaron más de 20 alcoholemias positivas en menos de tres horas en Neuquén

Un dispositivo de control de tránsito desplegado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos dejó al descubierto un preocupante escenario de imprudencia al volante sobre la Ruta 7. Las tareas se concentraron durante las primeras horas del domingo 11 de octubre en el sector del ex peaje, en el marco de las acciones preventivas programadas para el fin de semana largo.

El operativo, que se extendió durante apenas tres horas —entre las 5 y las 8 de la mañana—, tuvo como objetivo fiscalizar el flujo vehicular, detectar conductas de riesgo y prevenir siniestros viales en uno de los corredores más transitados de la provincia.

Más de 20 conductores alcoholizados en menos de tres horas

Durante la franja horaria en que se ejecutó el procedimiento, el personal abocado a las tareas identificó a un total de 120 vehículos y acreditó la identidad de 147 personas. Tras realizar los correspondientes test de aire espirado, los agentes detectaron 21 casos de alcoholemia positiva, lo que equivale a casi un conductor alcoholizado por cada cinco vehículos fiscalizados.

Como consecuencia de las infracciones constatadas, las autoridades labraron 26 actas contravencionales e incautaron 21 licencias de conducir. Asimismo, se procedió a la retención preventiva de 21 vehículos, los cuales quedaron a disposición de la justicia de faltas.

Entre las mediciones efectuadas, la graduación alcohólica más alta registrada por los alcohotest alcanzó los 1,96 g/l de alcohol en sangre.

El dispositivo de seguridad vial estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Seguridad Vial, con la participación activa de las divisiones de Tránsito de Villa Obrera y Neuquén, efectivos de la Comisaría 5ª y agentes de Inspección Municipal.

Desde los organismos intervinientes remarcaron la gravedad de haber detectado más de una veintena de personas conduciendo bajo los efectos del alcohol en un lapso tan acotado de tiempo. En este sentido, ratificaron la continuidad de las fiscalizaciones en puntos estratégicos de la provincia.