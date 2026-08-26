Nación dio luz verde al RIGI para Compañía Mega por US$365 millones para ampliar su planta en Vaca Muerta

El proyecto permitirá elevar la capacidad potencial de procesamiento del Complejo Industrial MEGA de 5.500 a 7.000 toneladas diarias de líquidos de gas natural. Foto gentileza.

El Gobierno nacional aprobó formalmente la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Ampliación Mega”, desarrollado por Compañía Mega, que prevé una inversión total de US$365,4 millones para aumentar la capacidad de procesamiento de los líquidos asociados al gas natural producido en la Cuenca Neuquina.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 1381/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa fue incluida dentro del sector de petróleo y gas del RIGI, en el segmento correspondiente a plantas de tratamiento y separación de líquidos de gas natural, poliductos e instalaciones de almacenamiento.

De acuerdo con el cronograma aprobado, Compañía Mega tendrá plazo hasta el 1 de octubre de 2027 para cumplir con el monto mínimo de inversión comprometido para el proyecto.

La compañía estima iniciar las operaciones comerciales de la ampliación el 28 de febrero de 2029. La vida útil proyectada para el proyecto es de 18 años. La incorporación al RIGI también habilita al vehículo creado específicamente para la iniciativa a acceder a los incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios contemplados por el régimen.

El Ministerio de Economía precisó que esos beneficios estarán limitados a la nueva ampliación y no podrán extenderse a las instalaciones que ya forman parte del Complejo Industrial MEGA.

El proyecto contempla la ampliación del actual Complejo Industrial MEGA, que cuenta con una capacidad de procesamiento de 5.500 toneladas diarias de líquidos de gas natural (LGN). Con las obras previstas se sumarán otras 1.500 toneladas por día, por lo que la capacidad total potencial llegará a unas 7.000 toneladas diarias.

La ampliación se enmarca en el crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta y en la necesidad de acompañar ese incremento con mayor infraestructura de procesamiento.

El gas natural producido en la formación contiene componentes que pueden ser separados, entre ellos etano, propano, butano y gasolina natural. Por eso, el aumento de la producción no solo requiere capacidad para extraer y transportar más gas, sino también instalaciones que permitan separar, trasladar y fraccionar esos líquidos.

En ese sentido, el proyecto de Mega apunta a ampliar una cadena industrial que comienza en la Cuenca Neuquina y se extiende hasta Bahía Blanca. Dentro de ese recorrido, Río Negro forma parte del corredor a través del poliducto Loma La Lata–Bahía Blanca, en un escenario de creciente desarrollo de infraestructura asociada a Vaca Muerta.