Día de la Petroquímica en Argentina: Cómo Vaca Muerta impulsa la «Quinta Ola» del sector

El desarrollo de la formación no convencional y la expansión de la infraestructura de transporte representan "la piedra angular" para el salto cualitativo de la industria. Foto: gentileza.

Este miércoles, en el marco de la conmemoración del Día de la Petroquímica en Argentina, la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) destacó que el sector cumple un importante rol como motor del desarrollo económico, generador de empleo cualificado y proveedor esencial para más del 96% de los productos manufacturados de la vida cotidiana.

Tal como recordó la cámara mediante un comunicado, la fecha rinde homenaje al 26 de agosto de 1950, acontecimiento histórico en el que se inauguró en Campana (Buenos Aires) la primera planta petroquímica de Latinoamérica destinada a la producción de tolueno sintético.

A 76 años de aquella inauguración, señaló que la industria petroquímica argentina se posiciona como la segunda más importante de Sudamérica: representa el 4,2% del PBI nacional, aporta cerca del 19% de las exportaciones manufactureras y sostiene una sólida cadena productiva de más de 70.000 empleos directos y 280.000 indirectos en ocho polos industriales del país.

En este sentido, la CIQyP —fundada en 1949 y que en la actualidad representa a 180 empresas asociadas— indicó que tiene como objetivo representar a las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector químico y petroquímico.

Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la CIQyP, enfatizó que «la química y la petroquímica no sólo transforman materia prima; ya que además transforman las posibilidades de desarrollo de la Argentina. Con el avance de la infraestructura de transporte de hidrocarburos y la monetización del gas no convencional de Vaca Muerta, estamos ante una oportunidad única para consolidar la denominadamente ‘Quinta Ola’ de la petroquímica en el país”.

«El desafío actual pasa por traducir nuestros recursos abundantes de gas rico en fertilizantes, materiales plásticos y derivados de alto valor agregado que abastezcan al mercado interno y conquisten mercados internacionales bajo estrictos estándares de competitividad y sostenibilidad», añadió.

Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la CIQyP. Foto: gentileza.

El impulso de Vaca Muerta para el salto cualitativo de la industria

El desarrollo continuo de la cuenca no convencional y la expansión de la infraestructura de transporte representan «la piedra angular» para el salto cualitativo de la industria, desarrolló la cámara. A diferencia de los yacimientos, el gas de Vaca Muerta se caracteriza por ser un gas con un elevado contenido de líquidos del gas natural (LGN) —como etano, propano, butano y gasolina natural— cuyos niveles llegan a triplicar los promedios del gas convencional.

Esta abundancia de materias primas constituye la base fundamental para impulsar nuevos proyectos de escala mundial en la producción de etileno, polietileno, propileno y metanol, además de potenciar la fabricación de amoniaco y urea, junto con fertilizantes esenciales para la productividad del campo.

De este modo, industrializar el recurso en origen y exportar derivados petroquímicos de alto valor agregado genera un multiplicador de divisas significativamente superior al de la venta del gas natural.

Según explicó la CIQyP, la historia del sector en Argentina se ha estructurado a lo largo del tiempo en olas de expansión: desde sus primeros pasos en Campana (décadas del ‘40 y ‘50), la promoción industrial (años ‘60), la creación de los grandes polos de Ensenada y Bahía Blanca (décadas del ‘70 y ‘80), hasta la última en las décadas del ‘90 y principios del 2000 con inversiones principalmente en el Polo de Bahía Blanca, Ensenada y Luján de Cuyo.

En el presente, la «Quinta Ola» es impulsada por el gas no convencional de Vaca Muerta, y trae una nueva oportunidad de inversiones orientadas a suplir déficits del mercado interno, pero principalmente para la exportación.

Las claves para el desarrollo sostenido del sector

Para fortalecer el crecimiento sostenido del sector durante esta «Quinta Ola», la cámara afirmó que es necesario garantizar marcos estables y previsibles para atraer inversión a largo plazo, expansión y modernización de la infraestructura logística, así como el desarrollo de la cadena de valor local para dinamizar la industria y generar empleos de calidad.

Este punto es clave si considerando que la industria química y petroquímica está integrada en más de un 70% por pymes, y que tiene un fuerte impacto regional con presencia directa en polos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Neuquén.

A través del Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente (PCRMA), administrado por la misma CIQyP, el sector también ratifica su compromiso voluntario con la mejora continua en seguridad, salud ocupacional, gestión de riesgos, economía circular y protección ambiental, asegurando que el crecimiento industrial avance en sintonía con la sostenibilidad.