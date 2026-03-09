Alianza estratégica : 160 empresas se unen para impulsar el desarrollo en Añelo y Rincon de los Sauces
CEISA y ACIPSARS confirmaron la continuidad del Convenio de Colaboración Inter-Cámaras. El objetivo es consolidar el trabajo conjunto, fortalecer la participación de empresas locales y promover el desarrollo económico regional.
La Cámara de Empresas Industria y Servicios de Añelo (CEISA) y la Cámara de Comercio, Industria, Producción, Servicios y Afines de la Ciudad de Rincón de los Sauces (ACIPSARS) informaron a la comunidad empresarial y a la sociedad en general que se ha ratificado el Convenio de Colaboración Inter Cámaras oportunamente suscripto entre ambas instituciones.
El anuncio reafirma el compromiso institucional de trabajar de manera conjunta y coordinada para afianzar los lazos de cooperación entre ambas entidades, fortalecer la representación del sector privado regional y promover acciones concretas en beneficio del desarrollo económico sostenible de la región.
CEISA y ACIPSARS nuclean a más de 160 empresas vinculadas al entramado productivo de Añelo y Rincón de los Sauces, dos localidades estratégicas para la actividad económica y energética de la provincia del Neuquén.
El convenio destaca el impulso del cumplimiento efectivo de la Ley Provincial N° 3338, de fortalecimiento y desarrollo de la cadena de valor neuquina, promoviendo la participación real y equitativa de empresas locales.
Se apunta a fomentar la asociatividad entre empresas que integran ambas cámaras, impulsando la generación de alianzas estratégicas, redes de colaboración y oportunidades de negocio. Asegura la participación en foros y espacios institucionales comunes con el objetivo de promover la contratación de mano de obra local y promueve las prácticas productivas responsables y sostenibles desde el punto de vista ambiental.
Desde ambas instituciones destacaron que la continuidad de este acuerdo permite consolidar una agenda común de trabajo, orientada a fortalecer el entramado empresarial de Añelo y Rincón de los Sauces, defender los intereses de las empresas asociadas y acompañar el crecimiento equilibrado y sostenible de la provincia del Neuquén.
