Alianza estratégica : 160 empresas se unen para impulsar el desarrollo en Añelo y Rincon de los Sauces

La Cámara de Empresas Industria y Servicios de Añelo (CEISA) y la Cámara de Comercio, Industria, Producción, Servicios y Afines de la Ciudad de Rincón de los Sauces (ACIPSARS) informaron a la comunidad empresarial y a la sociedad en general que se ha ratificado el Convenio de Colaboración Inter Cámaras oportunamente suscripto entre ambas instituciones.

El anuncio reafirma el compromiso institucional de trabajar de manera conjunta y coordinada para afianzar los lazos de cooperación entre ambas entidades, fortalecer la representación del sector privado regional y promover acciones concretas en beneficio del desarrollo económico sostenible de la región.

CEISA y ACIPSARS nuclean a más de 160 empresas vinculadas al entramado productivo de Añelo y Rincón de los Sauces, dos localidades estratégicas para la actividad económica y energética de la provincia del Neuquén.

El convenio destaca el impulso del cumplimiento efectivo de la Ley Provincial N° 3338, de fortalecimiento y desarrollo de la cadena de valor neuquina, promoviendo la participación real y equitativa de empresas locales.

Se apunta a fomentar la asociatividad entre empresas que integran ambas cámaras, impulsando la generación de alianzas estratégicas, redes de colaboración y oportunidades de negocio. Asegura la participación en foros y espacios institucionales comunes con el objetivo de promover la contratación de mano de obra local y promueve las prácticas productivas responsables y sostenibles desde el punto de vista ambiental.

Desde ambas instituciones destacaron que la continuidad de este acuerdo permite consolidar una agenda común de trabajo, orientada a fortalecer el entramado empresarial de Añelo y Rincón de los Sauces, defender los intereses de las empresas asociadas y acompañar el crecimiento equilibrado y sostenible de la provincia del Neuquén.