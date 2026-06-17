Aluar apuesta a las renovables: inicia la construcción de un parque solar con más de 44.000 paneles en Buenos Aires

La empresa Aluar Aluminio Argentino comenzó la construcción del Parque Solar Aluar en Abasto, provincia de Buenos Aires, en el marco de su plan de expansión en la generación de energía renovable.

El proyecto prevé la instalación de 44.550 paneles solares en un predio con una extensión de 55 hectáreas, de acuerdo a lo que comunicó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Cuando esté operativo, se estima que el parque tendrá una potencia de 30 megavatios (MW) aproximadamente. De esta manera, contará con la capacidad de producir más de 55.000 MWh anuales, lo que equivale al consumo promedio de 20.444 hogares.

El mismo estará conectado al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), contribuyendo a la estabilidad y eficiencia del sistema eléctrico local.

El anuncio fue dado en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, por lo que también se destacó el beneficio de la iniciativa a nivel ambiental, al evitar la emisión de 11.040 toneladas de dióxido de carbono por año.

La medida fue destacada por la firma como «una nueva inversión de Aluar en la generación de energía renovable, como parte de un programa de acciones estratégicas en materia de innovación tecnológica y cuidado ambiental».