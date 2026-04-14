AmCham Summit 2026: PAE, Chevron y Central Puerto proyectan un salto exportador y nuevas inversiones en energía

El panel estuvo integrado por Ana Simonato, de Chevron Argentina; Fernando Bonnet, de Central Puerto; y Juan Martín Bulgheroni, de Pan American Energy, y fue moderado por el periodista Santiago Spaltro. Foto gentileza.

En el AmCham Summit 2026, bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, se desarrolló una de las principales jornadas de negocios del país, con la participación de líderes empresariales, funcionarios y representantes del tercer sector. En este marco, ejecutivos de algunas de las compañías más relevantes del sector energético coincidieron en destacar el potencial de crecimiento de la Argentina, impulsado por Vaca Muerta, el desarrollo del gas natural licuado (GNL) y nuevas inversiones en generación eléctrica e infraestructura.

El panel estuvo integrado por Ana Simonato, de Chevron Argentina; Fernando Bonnet, de Central Puerto; y Juan Martín Bulgheroni, de Pan American Energy, y fue moderado por el periodista Santiago Spaltro.

Del déficit a la abundancia de gas

Juan Martín Bulgheroni, en representación de Pan American Energy. Foto gentileza.

Juan Martín Bulgheroni, de Pan American Energy, destacó el cambio estructural que atravesó el sector energético en la última década. “Pasamos de la falta o de ver cómo completamos la demanda a una abundancia de gas”, afirmó, al señalar que el abastecimiento interno está prácticamente resuelto.

Según explicó, este nuevo escenario abre un desafío clave: monetizar los recursos. “Si no desarrollamos proyectos con los exportadores no vamos a poder poner en valor ese gas para el país”, advirtió.

En ese sentido, remarcó el potencial de Vaca Muerta, al señalar que sus reservas de gas equivalen a seis veces el consumo previsto de Argentina en los próximos 20 años. Además, indicó que las exportaciones regionales actuales —de unos 10 millones— podrían duplicarse o triplicarse, aunque subrayó que el verdadero salto está en el GNL.

“El fuerte en Argentina está en el gas licuado”, sostuvo, al explicar que este segmento podría cuadruplicar el potencial exportador. En términos de volumen, mencionó que el desarrollo completo del polo Argentina LNG podría alcanzar 24 millones de toneladas anuales, lo que representaría entre el 3% y el 5% del mercado global.

Como ejemplo, detalló el avance del consorcio Southern Energy —integrado por YPF, Pan American Energy, Golar, Pampa y Harbour— que impulsa la primera fase del proyecto con dos barcos y una capacidad de 6 millones de toneladas por año. En ese marco, confirmó la firma de un contrato de abastecimiento con Alemania por ocho años.

Bulgheroni también vinculó estas oportunidades con el contexto internacional: “La seguridad energética es muy importante dado los temas geopolíticos”, afirmó, y consideró que Argentina está bien posicionada como nuevo proveedor global.

Nuevos jugadores y diversificación en Vaca Muerta

Fernando Bonnet, de Central Puerto. Foto gentileza.

Por su parte, Fernando Bonnet, de Central Puerto, anunció el ingreso de la empresa al desarrollo no convencional en Neuquén. La compañía adquirió áreas que actualmente operan de forma convencional, pero que buscará reconvertir.

“Es una apuesta fuerte para diversificar”, explicó, al detallar que la empresa ya avanzó en sectores como minería y forestación, y ahora suma hidrocarburos como nuevo vector de crecimiento.

Bonnet destacó que, pese al desarrollo ya alcanzado en Vaca Muerta, aún existen oportunidades. “Todavía quedan oportunidades y creemos que podemos capturarlas”, afirmó, al señalar que este paso marca el inicio de un plan de expansión.

En paralelo, el ejecutivo puso el foco en la generación eléctrica y advirtió que el desafío argentino está en línea con una tendencia global de crecimiento de la demanda. Indicó que países como Estados Unidos registran subas del 3% anual impulsadas por data centers, inteligencia artificial y movilidad, lo que genera presión sobre las cadenas de suministro de equipos y eleva costos y plazos.

“Hoy ya hay países que están planificando el consumo energético de los próximos 5, 10, 15 años”, señaló.

En este contexto, remarcó la necesidad de planificación conjunta entre el sector público y privado para evitar problemas de abastecimiento. En el corto plazo, Central Puerto avanza en soluciones para cubrir picos de demanda, como la instalación de sistemas de almacenamiento en baterías en Buenos Aires, que permitirán aportar energía en momentos críticos.

Además, destacó inversiones en energías renovables acompañadas por infraestructura de transporte, clave para conectar la generación con la demanda. Entre los proyectos mencionó una línea de alta tensión en La Puna, que permitiría abastecer desarrollos de litio en Salta y Catamarca y sumar hasta 400 megavatios.

Según explicó, esta infraestructura podría incluso duplicar la capacidad de exportación de litio, en un contexto en el que el sector vuelve a tomar impulso. También subrayó la necesidad de complementar las energías renovables con generación térmica, para garantizar suministro constante.

Competitividad y previsibilidad, claves para invertir

Ana Simonato representante de Chevron. Foto gentileza.

Desde Chevron, Ana Simonato coincidió en que la demanda global de petróleo y gas continúa en crecimiento y anticipó que 2026 podría marcar niveles récord. Destacó el potencial de Vaca Muerta, al señalar que su productividad es comparable con la de yacimientos en Estados Unidos, pero advirtió que el factor determinante será la competitividad.

“La clave va a estar siempre en la competitividad”, sostuvo, al remarcar la importancia de reducir costos, ganar escala y seguir desarrollando infraestructura.

Simonato repasó la trayectoria de la compañía en el país, desde su rol pionero en Loma Campana junto a YPF hasta sus operaciones actuales en otras áreas de Vaca Muerta, y confirmó que existen planes para continuar invirtiendo a largo plazo.

En ese sentido, enfatizó un punto central para el sector: la previsibilidad. “Cualquier inversión a largo plazo mira al libre movimiento de capital, a la disponibilidad de divisas, al libre mercado y al respeto de los marcos contractuales”, afirmó.

A lo largo del panel, los tres ejecutivos coincidieron en que Argentina atraviesa un momento de oportunidad en el sector energético, con recursos abundantes, proyectos en marcha y un creciente interés internacional. El desarrollo del GNL, la expansión de Vaca Muerta, la incorporación de nuevos actores y la necesidad de infraestructura aparecen como ejes centrales de una agenda que apunta a consolidar al país como proveedor energético a nivel global.