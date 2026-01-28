«Apagón eólico» en España: se paralizó la actividad de grandes industrias durante dos horas

Un fuerte temporal que se vivió en el España causó un desajuste en su sistema de energía, tras el apagón de varios aerogeneradores y la caída temporal de la importación eléctrica desde Portugal. En consecuencia, la Red Eléctrica de España (REE) activó de urgencia el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), con el que paralizó durante dos horas la actividad de algunas industrias.

Ocurrió hoy por la mañana en España, después de que un intenso temporal de nieve, lluvia y fuertes vientos trajera consigo dos consecuencias: la caída de la producción de energía eólica y la reducción de las importaciones de electricidad desde Portugal, país que también se vio afectado por el temporal.

El «apagón eólico» se debió a un exceso de viento. Varios aerogeneradores en todo el país fueron desconectados automáticamente cuando se encontraron expuestos a fuertes ráfagas de más de 90 kilómetros por hora, causando que la producción de energía se situara muy por debajo de lo previsto para esas horas del día.

La energía eólica tiene un papel relevante en España, ya que aporta una proporción importante de la generación energética. Por eso que su caída provocó que el sistema perdiera rápidamente sin 2 gigavatios (GW) de potencia, cuyo déficit no pudo ser recompensado por los ciclos combinados de gas que estaban en la reserva.

Ante este escenario, la REE decidió activar de urgencia el SRAD, mecanismo con el que paralizó durante dos horas el consumo de varias de las grandes industrias, a cambio de una compensación económica. La medida duró entre las 8 y 10 de la mañana, hora española, explicó el español El Periódico de la Energía.

En que consiste el SRAD

El Servicio de Respuesta Activa de la Demanda es un mecanismo que, en momentos de urgencia, le permite a la REE reducir temporalmente el consumo de grandes consumidores industriales. Esta medida tiene el objetivo de mantener el equilibrio en la generación y demanda de energía.

Existe desde 2022, donde los proveedores que se adhieren se comprometen a estar disponibles para reducir su potencia de consumo en cualquier momento donde el operador del sistema identifique que no se cuenta con recursos suficientes para mantener el nivel adecuado de reserva energética.

Quienes participan en el servicio lo hacen de manera voluntaria, a cambio de una compensación económica.