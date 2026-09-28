Dura respuesta a Prat-Gay por Vaca Muerta: qué dijeron Horacio Marín, Javier Milei y Rolando Figueroa

El impacto real del desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta quedó envuelto en una fuerte controversia tras los dichos del exministro de Hacienda y Finanzas de la gestión de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay, quien puso en duda los beneficios territoriales de la actividad al asegurar que la formación «no derrama en Neuquén«.

El cuestionamiento generó una rápida reacción institucional. A través de declaraciones públicas y redes sociales, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el presidente de YPF, Horacio Marín, y el propio jefe de Estado, Javier Milei, rechazaron de plano las críticas y ratificaron a la cuenca neuquina como una política de Estado central para la macroeconomía nacional.

Detrás de las declaraciones cruzadas hay una discusión macroeconómica. Durante su columna en Río Negro Radio, el periodista especializado Pablo Wende analizó los alcances de esta controversia: «Hay algunos que están poniendo en duda, usando la teoría del derrame, la importancia de lo que está pasando en Vaca Muerta. Es como subestimar un poco todo el proceso inédito que se está viviendo en Argentina«, señaló el especialista.

«Veo que no has recorrido»: la respuesta de Figueroa y los números de Neuquén

Las declaraciones de Prat-Gay generaron una dura respuesta por parte del Ejecutivo neuquino. El gobernador Rolando Figueroa cruzó al economista de manera directa: «Te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido. No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco«, escribió en sus redes sociales, y remató: «La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron cuando tuvieron su oportunidad».

Para respaldar el impacto territorial, el mandatario esgrimió un informe de la Fundación Mediterránea que exhibe el derrame de la actividad en la economía real. Según esos datos oficiales, el empleo privado registrado en la provincia creció un 7% entre 2023 y 2025, con la creación de 12.000 nuevos puestos de trabajo.

La estadística muestra, además, que la desocupación en el aglomerado Neuquén-Plottier cayó al 3,2% (frente al 7,9% nacional) y que la pobreza se ubicó en el 19,6% en el primer semestre de 2026, un número que quedó por debajo del 32,3% que promedió el país.

Como estas @alfonsopratgay, te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido.

No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el obelisco. Te comparto un estudio de la @FMediterranea.



La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron… pic.twitter.com/ct2QWbVoLt September 26, 2026

Wende también dvirtió que la postura del exministro tiene también un trasfondo estrictamente político: «Además de hablar de este supuesto no derrame, Prat-Gay también pone en tela de juicio que Milei se pueda arrogar haber sido él el que llevó adelante Vaca Muerta. Él estaba muy preocupado por decir: ‘esto no tiene nada que ver con Milei’«, observó.

El mensaje de YPF y las críticas de Milei: «No jodamos con Vaca Muerta»

El titular de YPF, Horacio Marín, también fue tajante: «No jodamos con Vaca Muerta«. Durante una entrevista televisiva, el CEO de la petrolera estatal desestimó la falta de impacto local. «Prat-Gay se equivocó, seguramente habló con alguien que perdió una licitación. En Neuquén se están haciendo 100 edificios, y la estación de servicio de YPF que más vende en el país es la de Añelo«, graficó.

Marín respaldó sus dichos con los números del denominado «Plan 4×4» de la compañía: destacó que YPF pasará de operar 12 equipos de perforación en diciembre pasado a 21 unidades para febrero, y proyectó que «la producción de petróleo va a llegar a un millón de barriles por primera vez en la historia».

El presidente de la Nación, Javier Milei, también se refirió al tema. El mandatario ratificó enfáticamente que la actividad «sí derrama» y aprovechó la ocasión para cuestionar la gestión económica del exfuncionario durante el gobierno de Cambiemos: «Él fue ministro de Hacienda de Macri y el campeón del gradualismo. Ese programa terminó con una inflación duplicada y con el PBI casi un 4% abajo. No tiene autoridad moral», sentenció.

La restricción de dólares y el tipo de cambio

Para entender el mar de fondo de estas críticas, Wende advirtió en su columna radial que se está cuestionando a los sectores capaces de resolver el histórico problema argentino de la escasez de divisas.

«La Argentina siempre tuvo la restricción externa de los dólares. Ahora que estamos encontrando sectores que son grandes fabricantes de dólares, lo ponemos en tela de juicio», explicó el analista, y concluyó: «La otra crítica detrás es que por culpa de Vaca Muerta el tipo de cambio es más bajo de lo que debería ser, como si fuera una tragedia. Es insólito que se discuta esto cuando el país dejó de depender de una sola cosecha».

«Toda la vida se dijo ‘dependemos de una cosecha’. Ahora tenés la cosecha, la energía, la minería, la industria del conocimiento… y parece que nada sirve. A la minería la critican por el medio ambiente, a Vaca Muerta porque dicen que se la quedan cuatro empresas. Es una cosa extraña«, cerró Wende.

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