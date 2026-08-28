Argentina, Chile, Bolivia y Perú se unen por los minerales estratégicos: buscan convertir al Cono Sur en proveedor mundial

Representantes de Argentina, Chile, Bolivia y Perú firmaron en Santiago una declaración para fortalecer la cooperación y el desarrollo de minerales estratégicos. Foto gentileza.

Argentina, Chile, Bolivia y Perú acordaron profundizar la cooperación en torno a los minerales estratégicos y buscar una posición común frente a la creciente demanda internacional de materias primas. Los máximos representantes de la actividad minera de los cuatro países firmaron este viernes en Santiago una declaración conjunta que apunta a fortalecer las inversiones, la cooperación técnica y el desarrollo sostenible del sector.

El entendimiento busca aprovechar una de las principales ventajas que tiene Sudamérica frente al escenario global: una importante disponibilidad de recursos minerales estratégicos concentrados en países vecinos y con una extensa experiencia minera. La intención es que esa riqueza se traduzca en una oferta regional capaz de ganar peso en las cadenas internacionales de suministro.

La discusión adquiere especial relevancia ante el avance de la transición energética, la electromovilidad y la inteligencia artificial, actividades que demandarán mayores cantidades de minerales críticos. El biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, estimó que las necesidades globales podrían crecer entre 400% y 600% durante la próxima década.

Frente a ese escenario, la propuesta de los cuatro gobiernos es que el Cono Sur no se limite a competir por la colocación de minerales, sino que avance hacia una posición de proveedor confiable, competitivo y sostenible.

Dentro de ese mapa, el cobre aparece como uno de los recursos con mayor potencial. Argentina, Chile y Perú cuentan con importantes reservas y proyectos en distintas etapas de desarrollo, mientras que la región posee condiciones geológicas que podrían permitirle concentrar más de la mitad de la producción mundial del metal.

El secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero, destacó justamente ese potencial y sostuvo que el país tiene una oportunidad que deberá aprovechar durante los próximos diez años. También puso en valor la estabilidad y la trayectoria de cooperación entre los países sudamericanos como una ventaja para atraer inversiones de largo plazo.

En Argentina, el interés de los grandes grupos mineros ya comenzó a reflejarse en nuevos desembolsos. McEwen Copper consiguió recientemente US$240 millones de financiamiento para avanzar con Los Azules, en San Juan, mientras que Rio Tinto invirtió US$15 millones en Mogotes Metals para incorporarse al proyecto Filo Sur, dentro del distrito Vicuña.

A estos movimientos se suma el avance de proyectos de cobre y litio que buscan acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En total, el sector minero argentino presentó propuestas de inversión por US$39.000 millones bajo el régimen, en un proceso que apunta a transformar el potencial geológico en nuevos proyectos productivos.

La diversidad de recursos también aparece como una fortaleza. En el caso del uranio, Argentina cuenta con 33.650 toneladas identificadas en siete proyectos, ampliando el abanico de minerales que podrían adquirir mayor relevancia frente a las necesidades energéticas globales.

Otro de los desafíos

El acuerdo también incorpora al litio como uno de los ejes de cooperación. Bolivia, que posee importantes recursos del mineral, planteó que el desafío no pasa solamente por incrementar la extracción y las exportaciones, sino por lograr que la actividad genere mayor valor agregado y desarrollo productivo dentro del país.

El viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización de Bolivia, Walter Landívar, remarcó la necesidad de transformar los recursos naturales en oportunidades económicas y sociales para la población.

Desde Perú, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, sostuvo una posición similar y señaló que los minerales estratégicos deben contribuir a reducir las brechas económicas y sociales de las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

La mirada regional, de esta manera, busca ampliar la discusión más allá de la extracción. La infraestructura, la logística, la tecnología, los servicios especializados, la capacitación y la generación de proveedores forman parte de una cadena que los cuatro países pretenden fortalecer.

La declaración firmada en Santiago se apoya sobre acuerdos de cooperación que ya existen entre algunos de los países. Uno de los principales antecedentes es el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, cuya comisión administradora volvió a cobrar protagonismo durante este año.

También existe como antecedente el Memorando de Entendimiento sobre Asuntos Mineros firmado entre Chile y Perú en 2025. Sobre esas experiencias bilaterales, los gobiernos buscan ahora construir una agenda de alcance regional.

Chile pretende, además, aprovechar la integración para ampliar la participación de sus empresas proveedoras y de servicios mineros. Según los datos presentados por Mas, las exportaciones chilenas de bienes y servicios destinados a la minería de Argentina, Bolivia y Perú son seis veces superiores a las exportaciones de minerales realizadas por Chile hacia esos mercados.

La estrategia apunta a que proveedores, empresas tecnológicas y profesionales especializados puedan ampliar su presencia en los cuatro países y conformar una cadena regional de servicios vinculada a la minería.

Para que el acuerdo avance más allá de una declaración política, los cuatro gobiernos plantearon la necesidad de conseguir asistencia técnica y financiamiento de organismos multilaterales. También se prevé impulsar convocatorias que permitan incorporar consorcios públicos y privados a proyectos de innovación, investigación y fortalecimiento institucional.

La formación de profesionales será otro componente central. La expansión de la actividad requerirá especialistas en áreas como geología, fiscalización, gestión minera y políticas públicas, por lo que la generación de capital humano aparece como una condición para sostener el crecimiento del sector.

El desafío para Argentina, Chile, Bolivia y Perú será ahora convertir la cooperación en medidas concretas. La creciente demanda mundial de minerales críticos abre una ventana de oportunidad para la región, pero también plantea la necesidad de coordinar inversiones, infraestructura, regulación y desarrollo local.

Con recursos de cobre, litio, uranio y otros minerales estratégicos, el Cono Sur busca ganar protagonismo en un mercado internacional en expansión. La apuesta de los cuatro países es que esa ventaja geológica pueda convertirse en mayor inversión, desarrollo tecnológico, empleo y valor agregado, al mismo tiempo que se consolida a la región como un proveedor confiable para las nuevas industrias globales.