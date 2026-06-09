Argentina ya exporta tecnología nuclear al mundo: concretaron la primera exportación de componentes para reactores  

Nucleoeléctrica Argentina S.A. anunció que ya concretó la primera comercialización internacional de componentes desarrollados por la empresa para reactores nucleares CANDU, similares a la Central Nuclear Embalse. De esta manera, la empresa consolida un nuevo paso en su estrategia para ampliar su presencia en mercados internacionales de alta especialización.

Nucleoeléctrica Argentina S.A. es una empresa generadora de energía eléctrica argentina que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II.​ Es propiedad del Ministerio de Economía y de la CNEA.

La operación fue realizada con Candu Energy Inc., miembro de AtkinsRéalis Company, y diseñador de este tipo de centrales.

Incluyó la provisión de tapones de blindaje de salida con restrictor de flujo (FROSP), componentes utilizados para optimizar condiciones operativas y de seguridad en canales de combustibles, destinados a las centrales nucleares CANDU actualmente en operación.

El presidente de Nucleoeléctrica, Bioq. Juan Martín Campos, destacó que “esta primera comercialización internacional de tecnología desarrollada por nuestros equipos refleja el potencial que tiene Nucleoeléctrica para exportar conocimiento, ingeniería y soluciones nucleares de alto valor agregado. El mundo vuelve a mirar a la energía nuclear y Argentina cuenta con capacidades concretas para integrarse a ese escenario global”.

El desarrollo de los componentes se realizó junto con CONUAR y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), integrando capacidades nacionales para la provisión de soluciones tecnológicas aplicadas a centrales nucleares.

Los componentes comercializados son utilizados en reactores nucleares CANDU y forman parte de sistemas asociados a la operación segura y eficiente de este tipo de centrales. Se trata de una solución tecnológica desarrollada y validada por equipos técnicos de Nucleoeléctrica, a partir de la experiencia operativa acumulada en la Central Nuclear Embalse.

Un nuevo paradigma

El acuerdo representa un nuevo paso en la estrategia de Nucleoeléctrica orientada a consolidar una unidad de negocios enfocada en la exportación de servicios nucleares y el aprovechamiento de capacidades desarrolladas por la industria nuclear argentina para ampliar la presencia de la empresa en mercados internacionales de alta especialización.

En un contexto internacional marcado por el crecimiento de la demanda energética y el renovado protagonismo de la energía nuclear, la compañía continúa impulsando iniciativas vinculadas a la comercialización de servicios, ingeniería y soluciones tecnológicas desarrolladas por profesionales argentinos para centrales nucleares de distintos países.

“La experiencia acumulada en la operación de Atucha I, Atucha II y Embalse, sumada al desarrollo tecnológico alcanzado por nuestros profesionales, nos permite posicionarnos como proveedores de servicios y soluciones para otras centrales nucleares en el mundo”, señaló Campos.