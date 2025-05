ArMinera expuso las fortalezas y debilidades de la minería argentina

La ArMinera 2025 organizada por CAEM y Messe Frankfurt Argentina en La Rural de Palermo superó todas las expectativas con una edición récord. El encuentro internacional minero reunió a más de 18.000 visitantes, 400 expositores, delegaciones de 17 países, 12 provincias con stands, ocho gobernadores y un centenar de charlas y conferencias. Sin embargo, en los pasillos de la muestra quedó pendiente la misma pregunta: ¿se puede pasar del potencial minero a una realidad concreta?

La primera respuesta la dio el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, aquejado por demoras en la aprobación de RIGIs y la falta de obras de infraestructura nacionales. “Nuestra función es crear las condiciones para que el privado invierta. Esto no podemos lograrlo de la noche a la mañana. No hay forma de que se pueda lograr tan rápido”, justificó.

Para Roberto Cacciola, anfitrión de la expo y presidente de CAEM, “lo que no podemos hacer es decir que no vamos a hacer nada, porque entonces no va a haber ninguna posibilidad de crecimiento” para el sector. “Es cierto que tenemos problemas serios de infraestructura, pero tenemos que pensar en un país con minería para 100 años”, completó el dirigente empresario.

CAEM tiene registrados 62 proyectos mineros activos con un predominio del litio (32), seguido por el cobre (18), oro (5) y plata (4), incluidos los de Río Negro y Santa Cruz. Más atrás aparecen dos de uranio, uno de fluorita y otro de potasa, también algunos en la Patagonia. Si todos se concretan, para 2032 las exportaciones mineras llegarían a u$s12.000 millones al año, con 100.000 empleos nuevos. Pero el mismo informe indicó que llegar a esa suma, se necesitan invertir antes unos 33.000 millones de dólares.

La presencia de ocho gobernadores el segundo día de feria ratifica el compromiso de las provincias -dueñas de los recursos- en el desarrollo minero. Todos coincidieron en la gran oportunidad que representa la actividad, tanto para las economías regionales como para el posicionamiento de la Argentina en el mercado internacional.

Los mandatarios repararon en la “configuración macroeconómica favorable” para el sector con el RIGI, el levantamiento del cepo y la posibilidad de girar dividendos, y presentaron un diagnóstico común: es el momento ideal para invertir en el país, lo cual generará oportunidades laborales y de crecimiento. En la lista del debe figuran rutas y caminos, acueductos, electrificación, vías férreas y desarrollo de proveedores locales.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó la puesta en marcha del proyecto de oro y plata Calcatreu, que tras el arduo trabajo con una audiencia pública de 380 participantes, anunció que se iniciará en el primer cuatrimestre del 2026. “La construcción social de la minería tiene mucho que ver con el rol de los gobiernos locales. Son el primer vínculo entre la comunidad y el sector, y su compromiso es clave para garantizar la viabilidad y el apoyo a los proyectos”, afirmó el mandatario, tras recordar que solo ocho se opusieron al proyecto en Jacobacci.

En la sala principal de la ArMinera, Wereltineck ratificó una “fuerte decisión política” para avanzar en la búsqueda de ser “una provincia minera”, con 53 proyectos metalíferos y energéticos en distintas etapas exploratorias. “La consolidación de Río Negro en el mundo de hoy tiene que ver fundamentalmente con un marco jurídico moderno y por una sustentabilidad ambiental sin ningún tipo de riesgo, con mecanismos de participación y de consultas que evitan cualquier tipo de conflictividad”, subrayó.

Claudio Vidal y Gustavo Sáenz hicieron hincapié en la necesidad de obras públicas. “En Santa Cruz tenemos el 84% de la exportación de oro y plata, pero el 80% del macizo está todavía por explorarse y eso depende de la decisión nacional. Ojalá resuelvan pronto y tengamos nuevos proyectos de desarrollo, alertó el santacruceño. El salteño adelantó que insistirá con la “necesidad” de tener más infraestructura, porque la “conectividad nos da competitividad”, y reclamó por la posibilidad de salir al Pacífico con productos mineros.

Por el lado empresario se escucharon distintas opiniones, señales de advertencia, mensajes optimistas y reclamos. Ignacio Costa, CEO de Rio Tinto Lithium, celebró la aprobación del primer RIGI minero para su compañía por 2.700 millones de dólares, pero aclaró que hoy la empresa detuvo temporalmente dos inversiones en Catamarca, a la espera de mayor previsibilidad regulatoria. “Estamos preparando un tercer proyecto RIGI. Lo que pedimos es que el Gobierno nacional prorrogue el plazo previsto en la ley actual, que vence en julio de 2026”, remarcó.

Néstor Rigamonti, de Minera Santa Cruz, alertó por el declino que enfrentan los proyectos maduros de oro y plata, que representan el 80% de las exportaciones mineras del país. “Muchos yacimientos en Santa Cruz tienen entre 2 y 4 años de vida útil restante. Hoy están sostenidos gracias a los altos precios internacionales del oro y la plata. Si no actuamos, ese futuro no es auspicioso”, advirtió.

Alfredo Vitaller, Director de Asuntos Corporativos de Vicuña Corp., comparó el potencial argentino con los 58.000 millones que exporta Chile en cobre. “Argentina no produce cobre, pero tiene cinco o seis proyectos avanzados. Son inversiones de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, con altísimo impacto en empleo e infraestructura. Tenemos que trabajar rápido, generar alianzas entre empresas, gobiernos y comunidades. La oportunidad es enorme”, recalcó.

Hoy la minería se destaca en las economías de solo cuatro provincias: Santa Cruz, San Juan, Jujuy y Catamarca, con posibilidad de crecer mucho más. Según FundAr, Argentina hoy aporta el 0,3% de las exportaciones mineras mundiales con la misma Cordillera de Chile, que ostenta el 4,5% (58.769 millones de dólares) y Perú el 3,1% (40.941 millones de dólares). De hecho, la participación actual de la minería en el PBI no llega al 1%, una cifra muy por debajo a la del sector agropecuario (8,4%) y a los hidrocarburos (3,9%), aunque similar a la de la industria automotriz (0,8%).

Otro de los récords de la ArMinera se dio en la Ronda de Desarrollo de Proveedores, una actividad que busca fortalecer la vinculación entre empresas proveedoras y yacimientos mineros operativos en la región, y así potenciar la integración de la cadena de valor. Según indicaron los organizadores, se realizaron 3.700 reuniones de negocios, duplicando los encuentros de la edición del 2023. “Sin dudas, fue una ocasión única para identificar oportunidades de negocios y crecimiento en conjunto”, subrayaron desde CAEM.

Expertos aseguran que Argentina puede pasar de exportar 4.700 millones de dólares en minerales en 2024 a más de 25.000 millones de dólares en 2032. Ese salto notable, como sostiene FundAr, haría que las exportaciones mineras sean más relevantes en la canasta exportadora del complejo sojero (19.624 millones). Una de las claves será la demanda proyecta de minerales críticos.

Se estima que para 2040, la demanda de litio para la transición energética podría ser entre 12 y 42 veces mayor que en 2020. Con ese número, la Secretaría de Minería estimó que el país podría pasar a exportar 11.300 millones de dólares anuales en litio para 2032-2035.

Y en el caso del cobre, Argentina podría pasar de exportar casi cero (como ocurre desde 2018) a 11.700 millones de dólares para 2033-2035. Sin embargo, para que eso ocurra se requiere que los proyectos que hoy se encuentran en fases avanzadas de preproducción logren efectivamente ponerse en marcha. Y para activarlos se necesita decisión política, acuerdos, debates constructivos, visión a largo plazo y políticas públicas.

“Esta fue sin dudas, la ArMinera más federal. Termina la exposición con un ánimo muy alto por la participación, una gratificación en las decisiones que se pudieron haber tomar y un deseo fundamental de crecer. Sigamos trabajando por la minería argentina”, concluyó Cacciola.

Río Negro explora litio, va por el uranio y pone en marcha un proyecto de oro y plata

La Secretaría de Energía y Ambiente participó por segunda vez consecutiva de la ArMinera en La Rural para visibilizar el potencial minero rionegrino, presentó avances concretos y trazó nuevas proyecciones para el desarrollo sostenible de la actividad. “Los objetivos centrales fueron poner en valor el sector minero estratégico de Río Negro de cara al futuro”, afirmó el subsecretario de Gestión Minera, Andrés Vera.

Durante la exposición, que contó con la participación del gobernador Alberto Weretilneck, se destacó la firma de un convenio con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), para la realización de un estudio geológico sobre litio en depósitos pegmatíticos en dos áreas de la provincia, una en el centro-sur, entre Ramos Mexía y Valcheta, y otra al sur del río Limay, en la Región Sur.

El trabajo será ejecutado por la Fundación EMPREMIN durante 15 meses y comprenderá análisis estructurales, mineralógicos, geoquímicos y metalogenéticos para identificar recursos de interés estratégico y atraer futuras inversiones. Este trabajo se complementa con la exploración en curso en Mamuel Choique, donde el litio aparece en roca.

Weretilneck también anunció el inicio de la construcción del proyecto de oro y plata Calcatreu y la puesta en producción para el primer cuatrimestre del 2026. La iniciativa en manos de una empresa de capitales 100% nacionales posee recursos minerales totales medidos e indicados por 9,84 millones de toneladas y 8,08 millones de toneladas de recursos inferidos, lo que permitirá una actividad por más de dos décadas en Jacobacci.

Pero además en la ArMinera se resaltó el proyecto de uranio y vanadio Ivana, que operan Blue Skay Uranium y Corporación América en el corredor minero Amarrillo Grande de 145 km, ubicado a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad de Valcheta. Con una inversión de 160 millones de dólares durante los próximos tres años, se prevé avanzar con los estudios de factibilidad, construcción y desarrollo para posicionar a la minería rionegrina como un motor esencial para el desarrollo tecnológico, energético y económico de Argentina.

Certificado según norma CWA 17493

Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales