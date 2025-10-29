Austria se suma al diseño de líneas de alta tensión con forma de animales

Austria ya tiene aprobados los primeros diseños de torres de energía eléctrica con forma de animales locales.

Europa avanza a paso firme en su transición energética, un proceso que exige una modernización y expansión sin precedentes de sus redes eléctricas. Sin embargo, este despliegue choca a menudo con el rechazo de los ciudadanos a la contaminación visual de las torres de alta tensión en paisajes rurales y turísticos. Ante este dilema, Austria decidió ir más allá y optó un enfoque artístico y con identidad local.

La iniciativa, bautizada como Austrian Power Giants (Gigantes Eléctricos Austriacos), busca fusionar el arte, la identidad regional y la ingeniería. De la mano de Austrian Power Grid y GP designpartners, el proyecto transforma las clásicas torres metálicas en esculturas de gran tamaño con forma de animales emblemáticos. Estas estructuras cumplen la función de torres de alta tensión completamente operativas.

Hasta la fecha, se han presentado y probado dos prototipos icónicos inspirados en la fauna local. El primero es la cigüeña, que simboliza la región de Burgenland, conocida por ser un punto de anidación para miles de estas aves migratorias cada primavera.

El segundo es el majestuoso ciervo, una figura emblemática de los bosques del norte alpino y que representa a la Baja Austria. Ambos modelos han sido rigurosamente testeados para asegurar su estabilidad estructural y rendimiento eléctrico.

Los diseños ya pasaron las pruebas de seguridad necesarias.

El objetivo central de este diseño innovador va más allá de la mera estética. La meta es transformar la infraestructura de un obstáculo visual a un motivo de orgullo local y una manifestación de la identidad regional.

La estrategia busca reducir la oposición ciudadana a la expansión de la red eléctrica, alentando a los habitantes a ver la torre no como una amenaza al paisaje, sino como un símbolo cultural y territorial.

Este enfoque captó la atención global, demostrando que la innovación en diseño de infraestructura es un campo en crecimiento. El concepto fue reconocido con el prestigioso Red Dot Design Award 2024 en la categoría de Electrificación y Descarbonización.

Actualmente, las entidades responsables evalúan la viabilidad técnica y logística para una implementación progresiva a gran escala en los nueve estados federales de Austria.

Líneas creativas: antecendentes en otros países

Austria no está sola en la búsqueda de soluciones creativas. En Islandia, por ejemplo, el estudio Choi+Shine propuso el famoso proyecto conceptual «Land of Giants», que imaginaba las torres de alta tensión como figuras humanoides gigantes en diversas posturas.

Otros países también han explorado diseños temáticos, como el Bog Fox (Zorro de la Ciénaga) en Estonia o las torres con cuernos de oveja y cabra instaladas en algunas regiones del Tíbet, China.

En Estonia, el diseño apunta a emular a un zorro agachado.

Esta tendencia de diseño de infraestructura representa una respuesta creativa al dilema de la transición energética.