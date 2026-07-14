Oro en Salta: Lindero mantiene el ritmo de producción y se consolida como uno de los proyectos más importantes de Fortuna Mining

La mina de oro Lindero, ubicada en Salta, se mantiene como uno de los activos más importantes de la canadiense Fortuna Mining, que cuenta con actividades tanto en Latinoamérica como en África. En su ultimo reporte, la compañía informó los resultados de sus proyectos a nivel internacional durante el segundo trimestre de este año.

En este marco, Lindero produjo 20.829 onzas de oro, un nivel similar al registrado durante el primer trimestre. En total, durante el primer semestre de 2026 la mina alcanzó una producción de 42.374 onzas y mantiene la previsión de cumplir su meta anual.

En este plazo de tiempo, se extrajeron cerca de 1,38 millones de toneladas de mineral y se trasladaron 1,56 millones de toneladas a la plataforma de lixiviación, donde el oro se recupera mediante un proceso químico. Según los resultados, la roca cuenta con una ley de 0,64 gramos de tonelada de oro.

Con todos los grandes proyectos de capital de la planta completados y orientados a mejorar el funcionamiento de la planta de procesamiento, la firma espera impulsar un aumento «significativo» en la producción de oro y cumplir con la hoja de ruta establecida en la mina para segunda mitad del año.

Además, el plan minero prevé que en los próximos meses se explotarán sectores con una mayor concentración de oro, lo que, combinado con las mejoras en la planta, permitiría incrementar la producción en lo que resta de 2026.

En paralelo, en la mina salteña continuaron los trabajos de exploración para evaluar la existencia de nuevos recursos minerales que puedan ampliar la vida útil del yacimiento. La campaña de perforación avanza según lo previsto y se espera que concluya durante el tercer trimestre. En el yacimiento aurífero Cerro Lindo continúa una campaña de perforación de aproximadamente 7.000 metros, cuya finalización está prevista para este año.

Los resultados de Fortuna Mining a nivel internacional

Sumando todos los activos de Fortuna, durante el segundo trimestre de 2026 la producción total fue de 72.217 onzas equivalentes de oro, una cantidad similar a la del trimestre anterior. El ultimo semestre registró, de esta manera, 145.089 onzas, y se espera que su producción anual ronde entre las 281.000 y las 305.000.

Lindero es la única mina activa que posee Fortuna Mining en Argentina, siendo una de las más importantes en la región del noroeste. Es el segundo activo más importante de la firma detrás de Séguéla en Costa de Marfil, que en este ultimo trimestre registró 41,683 onzas. En ultimo lugar quedó la mina Cayllona en Perú, con 9,705 onzas.

Por otra parte, la compañía busca avanzar en el desarrollo del proyecto Diamba Sud, en Senegal, que sigue posicionado para una decisión final de inversión, lo que mantiene el impulso hacia la primera producción de oro para mediados de 2028.