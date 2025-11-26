Balance positivo: TanGo Energy reportó un patrimonio de 59,6 millones de dólares

TanGo Energy Argentina, el accionista controlante de la ex petrolera Aconcagua Energía, dio a conocer su balance del tercer trimestre de 2025 con buenas noticias. El informe refleja un patrimonio neto de 59,6 millones de dólares, un indicador claro del avance del proceso de normalización financiera y fortalecimiento corporativo.

La compañía anunció un aumento significativo en las ventas, logrando su mayor ingreso del año: 34,2 millones de dólares en el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2025. Este crecimiento se enmarca dentro del esfuerzo continuo de TanGo por estabilizar y expandir sus operaciones en un contexto de mercado desafiante.

El proceso de estabilización financiera, que comenzó en julio, incluyó la reestructuración de pasivos, la optimización de la estructura de capital y la mejora de los procesos internos de gestión.

La contribución del nuevo accionista mayoritario ha sido crucial para consolidar una estructura operativa más robusta, además de implementar una estrategia enfocada en la sostenibilidad a largo plazo.

Actualmente, TanGo Energy Argentina cuenta con 14 concesiones distribuidas en las provincias de Río Negro, Neuquén y Mendoza, lo que la posiciona como un actor relevante en el mercado energético nacional. La compañía no solo genera empleo directo para 500 personas, sino que también impacta a más de 2000 trabajadores de manera indirecta.

TanGo sigue apostando por un manejo activo de su portafolio de activos en las cuencas Neuquina y Cuyana. La eficiencia y la optimización de sus campos son pilares fundamentales de su estrategia, al igual que la búsqueda constante de nuevos prospectos de inversión.

Desde su reestructuración, la compañía oficializó la cancelación de deuda crítica por más de 36 millones de dólares, un paso que refuerza su posición en el mercado y su compromiso con la estabilidad financiera.