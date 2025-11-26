Récord histórico: las energías renovables llegaron al 25% de la generación eléctrica en octubre

Las energías renovables generaron 2.706 GWh en octubre, lo que significó un aumento del 13,6% y un crecimiento interanual del 29,7%.

Las energías renovables, excluyendo a las grandes hidroeléctricas, lograron un récord histórico en octubre al contribuir un cuarto de la generación eléctrica en el país, que tuvo un leve crecimiento en el mes. De esta manera, consolidan un avance significativo a nivel nacional.

Según el registro mensual de RICSA (Regional Investment Consulting S.A.), las energías renovables participaron del 25% de la generación eléctrica total. En Argentina, el total fue de 10.913 GWh (Gigavatios por hora), con un incremento del 2,4% mensual y una leve caída del 0,2% interanual.

Las energías renovables generaron un volumen histórico de 2.706 GWh, lo que significó un aumento del 13,6% y un crecimiento interanual del 29,7% respecto a septiembre.

Esto sucede en un panorama en el que predominó la generación térmica (carbón, combustibles líquidos o gas natural), que representó el 40% de la energía nacional, aunque su aporte disminuyó un 7,2% respecto al mes anterior.

En cambio, la generación proveniente de centrales hidroeléctricas mayores a 50 MW aportó el 26% de energía, con un aumento del 11,4% mensual. Sumado al 25% de las energías renovables, ambas alcanzaron más de la mitad de la generación nacional, con el 51%.

Por otra parte, la energía nuclear representó el 9% de la generación total, cuyo aporte significó un aumento del 2,2% respecto a septiembre.

Cómo varió la demanda eléctrica

El informe también señala que la demanda energética en el país disminuyó en octubre. El total fue de 10.59 TWh (Teravatios por hora), con una caída mensual del 0,5% e interanual del 0,9%. El sector residencial abarcó el mayor porcentaje, con el 42% del total, aunque con una caída del 3% mensual y del 2% interanual.

Los sectores industrial y comercial demandaron el 29% con cambios opuestos respecto a septiembre: mientras el primero registró un aumento del 2% mensual y un 1% interanual, el segundo tuvo una caída del 2% y 1% respectivamente.

Corrección del precio monómico y caída del porcentaje de subsidio

Por otra parte, el precio monómico (incluyendo el componente de transporte), disminuyó un 6,64% al pasar de $105.178,06 a $98.187,90 por MWh (Megavatios por hora). Expresado en dólares al tipo de cambio mayorista, se ubicó en 68,56 dólares por MWh, lo que significó una baja del 8,64% respecto a septiembre.

La reducción del precio se debe principalmente a una menor incidencia de ciertos componentes dentro de la estructura del monómico, especialmente la disminución de los sobrecostos transitorios de despacho y la moderación de costos asociados a energía y potencia.

También se destacó una corrección en el nivel de subsidio implícito en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM): luego del pico del 51,06% registrado en julio, a partir de agosto comenzó una reducción continua que se profundizó en septiembre y octubre, ubicando finalmente el subsidio en 30,47%.

Esta dinámica indica una mejora en el grado de cubrimiento tarifario, dado que una mayor proporción del costo real del MEM fue absorbida por las tarifas estacionales, lo que redujo la brecha entre el valor reconocido al mercado y el costo real de abastecimiento.