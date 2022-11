Balanza energética: se importaron más de 11.200 millones de dólares hasta septiembre

La balanza comercial del sector energético volvió a registrar un millonario déficit en el acumulado de los primeros 9 meses del año, pese a que las exportaciones en el período fueron altas. Los abultados precios internacionales engrosaron el monto de las importaciones, que superó los 11.200 millones de dólares.

El saldo comercial, que refiere a la diferencia entre las compras y ventas al exterior, entre enero y septiembre de este año superó los 5.200 millones de dólares. Así lo indica el último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Según señala el informe, en los primeros 9 meses del año se exportó un total de 6.010 millones de dólares y registraron un aumento del 71,3% -o de US$ 2.500 millones- por un fuerte salto del 136,1% en las ventas de petróleo crudo (US$ 1.613 millones). También fueron impulsadas en menor medida por la exportación de carburantes por 707 millones de dólares.

En paralelo, las importaciones de productos energéticos en el período entre enero y septiembre de este año fueron de 11.213 millones de dólares. El incremento interanual del período fue de, nada más y nada menos, que 164,4%, lo que equivale a más de 6.970 millones de dólares.

Las importaciones aumentaron “por mayores compras de combustibles y lubricantes elaborados, particularmente gasoil; gas natural licuado; gas natural, gasolinas, excluidas de aviación y fueloil”, explica el documento del Indec.

Estos abultados desembolsos registrados en los primeros 9 meses del año están en línea con las proyecciones que realizaron las consultoras expertas del sector, a principios de 2022. Desde Economía y Energía (E&E), anticiparon en abril que el 2022 “podría” cerrar con un total de importaciones energéticas en el orden de los 12.000 millones de dólares y a tres meses de terminar el año casi que se cumplió con la proyección.

La primera conclusión que se puede hacer es que los precios internacionales tuvieron mucho que ver tanto en las exportaciones, como también en las importaciones.

Para obtener un resultado positivo en la balanza energética no solo hay que reducir las compras al exterior, sino también aumentar las exportaciones y ambos objetivos pueden ser alcanzados incrementado la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta.

Menos cantidades, pero mayores precios

Algo que se vio tanto en el segmento de importaciones como también en el de exportaciones es que no necesariamente el incremento alcanzado en dólares responde a mayores cantidades. La mejor manera de graficar esto es si se analizan los datos sólo de septiembre.

En primer lugar, las compras al exterior durante el noveno mes del año crecieron un 76,3% (US$ 342 millones) y alcanzaron los 790 millones de dólares. Sin embargo, desde el Indec explicaron que se debió a un salto del 91% en los precios, ya que las cantidades cayeron un 8,3%.

Algo similar sucedió con las exportaciones, y es que en septiembre subieron un 22,5% interanual los envíos al exterior en dólares, alcanzando los 714 millones de dólares. “El valor de las exportaciones aumentó por un salto del 27,8% en los precios, porque las cantidades cayeron un 5,6%”, dice el informe.

Cuánto creció el déficit en los últimos años

El rojo en la balanza comercial del sector que se registró este año hasta septiembre es el mayor déficit de los últimos cuatro años y así lo marcan los datos oficiales.

Según un informe de la consultora Economía y Energía (E&E), que recopiló datos del Indec, los 5.200 millones de dólares de déficit comercial que hubo entre enero y septiembre de este año, es el más alto desde, por lo menos, 2019.

En el último año previo a la pandemia, rojo en la balanza del sector entre enero y septiembre fue de 495 millones de dólares. En detalle, se exportaron US$ 3.220 millones y las importaciones fueron de US$ 3.715 millones.

Ya en 2020, con todo el impacto de la pandemia, el saldo comercial del período de análisis cerró en US$ 351 millones en verde. Se exportaron US$ 2.554 millones, mientras que las importaciones fueron de US$ 2.203 millones.

Por último, el año pasado volvió el déficit y la balanza registró un rojo de US$ 730 millones. El resultado se desprende por un nivel de ventas al exterior de US$ 3.510 millones y de compras por US$ 4.240 millones.