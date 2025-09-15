Buque MK II: hay anotados 215 oradores para la audiencia pública en San Antonio Este

Un total de 215 oradores, además de 33 expositores, están registrados para la Audiencia Pública sobre el proyecto «Buque MK II», la segunda unidad de licuefacción del consorcio Southern Energy, para exportar gas natural licuado (GNL) desde el Golfo San Matías. La instancia será este martes y fue organizada por el Gobierno de Río Negro y la Secretaría de Energía y Ambiente de la provincia, y cuyas inscripciones cerraron el viernes último.

La audiencia pública será en el Puerto de San Antonio Este y será transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro. El encuentro es parte del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y permitirá que distintas sectores de la ciudadanía puedan expresar su opinión, observaciones y aportes respecto de este proyecto.

El lugar elegido para reunir a los exponentes del proyecto y los oradores es el Gimnasio Municipal de San Antonio Este, ubicado en la intersección de Primeros Pobladores y Luis Piedrabuena. A partir de las 9 de este martes comenzará oficialmente la audiencia pública por el Buque MK II. El expediente completo del proyecto y el estudio de impacto ambiental se encuentran en el sitio web de la Provincia para su consulta pública.

Esta unidad flotante de licuefacción de gas entrará en operación a partir de 2028 y se complementa con el otro buque del mismo consorcio, el Hilli Episeyo, que se espera entre en actividad a partir del 2027. El objetivo de la compañía es alcanzar entre ambos buques una capacidad de procesamiento de hasta 5,95 millones de toneladas métricas anuales (MTPA).

Southern Energy es el nombre que eligieron para un proyecto que comenzó con Pan American Energy y la noruega Golar -que se encargó de gestionar y conseguir el primero de los barcos-, pero que en esta clave asociativa se sumaron YPF, Pampa Energía y Harbour Energy. Además, hay un tercer buque que traerá YPF en el proyecto Argentina LNG, junto con Shell.

Weretilneck: "Lo más importante es el consenso social"

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó que esta instancia es relevante para garantizar la licencia social ante el «cambio estratégico» del Golfo San Matías, en una entrevista con EnergíaON en el stand del Diario RÍO NEGRO durante la Argentina Oil & Gas (AOG 2025). «Lo más importante que tienen que tener estos proyectos es esencialmente el consenso social. Y para que haya acuerdo social tiene que haber integralidad y respeto de todos los sectores», manifestó.

«Lo más importante para la provincia es el cambio de uso en el mar. Nuestro mar hasta ahora estaba destinado al turismo y a la pesca. A partir de ahora, el hecho de empezar a ser un sitio mundial de exportación de gas y de petróleo es un cambio estratégico importante. Así es fundamental el cuidado del ambiente y del cuidado del mar, la exigencia de empleo local y la exigencia de proveedores de carácter local», indicó a este medio.

Río Negro será cabecera de los proyectos de exportación más importantes para Vaca Muerta. Uno está ligado al petróleo, con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que comenzará a exportar el año que tiene; y los barcos de licuefacción que a partir de 2027 entrarán en operación.

«Este es un trabajo que empieza por el respeto a los pueblos originarios, sigue por la consulta previa obligatoria e informada de la OIT, sigue con el respeto a los gremios, sigue con el respeto a los empresarios locales. Es decir, se trata de que quienes lideran estos proyectos entiendan que los beneficios deben alcanzar a toda la comunidad», señaló.