El petróleo vuelve a acercarse a los US$100 por el conflicto en Medio Oriente

Los precios internacionales del petróleo vuelven a subir este miércoles 3 de junio quedando cerca de los US$100. El incremento se da ante la expectativa que genera el conflicto entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente que aún no puede llegar a un acuerdo.

Sube el petróleo una vez más

El Brent, referencia para Europa, subió cerca del 2% y oscila en torno a los US$98. Los números evidencian una firme escalada en lo que va de la semana.

La situación vuelve a ejercer presión sobre los precios de los combustibles y mantiene el foco en las decisiones que puedan tomar las petroleras locales.

Cabe recordar que existe un acuerdo para sostener los precios, pero al no ceder el conflicto, la decisión final pude terminar en un nuevo traslado de los valores a los surtidores.

Con información de Noticias Argentinas.

Irán atacó el aeropuerto de Kuwait y sube la escalada con Estados Unidos

La reanudación de los ataques y la falta de avance en las negociaciones provocaron una nueva subida de los precios del petróleo, convulsionados por la guerra y sus afectaciones en el estrecho de Ormuz, crucial para el comercio de hidrocarburos.

El portavoz del Ministerio kuwaití de Defensa, el general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, dijo que “varios drones hostiles” atacaron el edificio de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Kuwait.

Las autoridades dijeron que una persona murió y 63 resultaron heridas, incluidos pasajeros y trabajadores.

En tanto, el presidente Donald Trump insiste que continúan las conversaciones para el fin de la guerra en Medio Oriente y sostuvo que quería reunirse con el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei.