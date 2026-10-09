Cadena productiva en expansión: la CES fortalece vínculos entre empresas de Oil& Gas y minería en Río Negro 

El evento fue organizado por la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, enfocado en la integración de proveedores locales a las grandes cadenas de valor del petróleo y la minería. Foto gentileza.

El auditorio de Cipolletti lució colmado desde las primeras horas de la jornada, reflejando el inmenso interés que despierta el desarrollo energético en la región. Un total de doscientos empresarios, emprendedores, comerciantes y funcionarios dijeron presente en el evento «Cadena de Valor en el Oil&Gas, Río Negro: casos de éxito, oportunidades y desafíos».

La iniciativa fue organizada por la Cámara Empresarial de Servicios (CES) de Río Negro y contó con el auspicio de la Secretaría de Energía, Ambiente y Cambio Climático provincial.

La apertura formal del encuentro estuvo encabezada por el presidente de la CES, Luis Aiassa, y por el secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía, Mario Figueroa. Al observar la multitud que colmó el salón, Figueroa destacó la visión con la que fue concebido el espacio, señalando que la infraestructura fue pensada precisamente para albergar eventos de esta magnitud y trascendencia institucional.

El objetivo inicial del evento giraba en torno a una dinámica clásica de networking, pero la masiva respuesta positiva y la altísima demanda por parte de los asociados de la entidad desbordaron por completo las previsiones iniciales. Ante este escenario, la organización debió readaptar la propuesta para garantizar un espacio fluido de intercambio entre los diversos actores económicos presentes.

Durante las deliberaciones, los mensajes principales se focalizaron en la experiencia directa que las empresas locales han tenido en su relación con el proyecto fundacional de exportación Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Esta megaobra permitirá en pocos meses canalizar la salida del petróleo de Vaca Muerta directamente desde Punta Colorada hacia los mercados internacionales, transformando la logística de la industria.

Asimismo, se analizaron en profundidad otros vectores fundamentales para la economía rionegrina, como el proyecto SESA liderado por Pan American Energy y el flamante desarrollo minero que cobra un fuerte impulso a partir de la activación del yacimiento Calcatreu. La confluencia de la minería y el petróleo marca un punto de inflexión sin precedentes para la geografía provincial.

Al tomar la palabra, Luis Aiassa enfatizó el profundo cambio estructural que se avecina para el territorio rionegrino. Según sostuvo, los proyectos de exportación de hidrocarburos desde el Golfo San Matías son auténticos motores transformadores de la matriz productiva provincial, consolidando un nuevo perfil exportador que impacta positivamente en toda la economía regional.

El presidente de la CES también destacó el compromiso de las firmas que integran el entramado pyme. El éxito de este encuentro sintetiza el fuerte interés de las compañías ubicadas en el tercer o cuarto anillo de la cadena de valor por trabajar en sintonía y alineadas con las empresas que operan como protagonistas directas de las obras en marcha.

En la misma línea, Aiassa remarcó que el derrame económico y productivo ya es una realidad tangible que las empresas perciben claramente en su operatoria cotidiana. Quienes todavía no forman parte directa de la cadena de valor observan con optimismo que es totalmente factible sumarse, sirviendo este encuentro como un puente integrador para todo el sistema económico.

La delegación institucional también contó con una activa presencia oficial, destacándose la participación del equipo de Parques Industriales del Municipio de Roca. Su incorporación se enmarca en el firme compromiso gubernamental de acompañar de cerca el crecimiento del entramado productivo local y potenciar la competitividad de las firmas de la zona.

El cierre de las disertaciones técnicas estuvo a cargo de Juan Ignacio Rovetta, cofundador de Delta Energy Partners, quien brindó una enriquecedora conferencia titulada «Estrategia para Pymes de servicios petroleros». De este modo, la jornada coronó un ciclo de alto nivel formativo y estratégico para el sector corporativo provincial.