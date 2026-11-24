El anuncio de Flor de la V sobre el final de Los Profesionales continúa generando repercusiones. Ahora fue Damián Rojo, uno de los panelistas del ciclo de El Nueve, quien decidió contar cómo vivió aquel incómodo momento y cuestionó la manera en que se comunicó la noticia.

En diálogo con Puro Show (El Trece), según informó PrimiciasYa, el periodista aseguró que no considera que la conductora haya tenido intenciones de perjudicar a sus compañeros, aunque reconoció que existían otras alternativas para informarles sobre el levantamiento del programa.

Damián Rojo cuestionó la actitud de Flor de la V

El periodista consideró que la conductora podría haber informado al equipo antes de comenzar la emisión, durante una pausa publicitaria o incluso después del programa.

Desde su perspectiva, comunicar la decisión en vivo fue la peor de las alternativas, ya que los panelistas no tuvieron tiempo de procesar la información antes de quedar expuestos frente a las cámaras.

Rojo también explicó que Flor había mantenido una reunión con la producción y llegó al estudio poco antes de comenzar el programa. Por ese motivo, consideró posible que la conductora creyera que sus compañeros ya estaban informados.

El mensaje privado de Flor de la V a Damián Rojo tras el escándalo

El panelista contó que, una vez finalizada la emisión, varios integrantes del equipo permanecieron en el estudio, todavía movilizados por la noticia.

Además, reveló que Flor de la V se comunicó con él esa misma noche para disculparse. El periodista intentó tranquilizarla y destacó que los cambios de programación forman parte de la dinámica de la televisión.

Rojo también reconoció que sus años de experiencia le permiten afrontar estas situaciones de una manera diferente, aunque comprendió que el impacto económico y emocional no es el mismo para todos sus compañeros.

Qué hará Damián Rojo tras el anuncio del final de Los Profesionales

Pese a lo ocurrido, el periodista aseguró que continuará desempeñando sus funciones con el mismo compromiso profesional hasta su salida del ciclo.

También propuso que los integrantes del programa puedan conversar abiertamente sobre sus sentimientos y preocupaciones durante esta última etapa.

Los Profesionales con Flor llegará a su fin el 31 de enero de 2027, mientras que la conductora mantiene un contrato con El Nueve hasta diciembre de ese mismo año.