Luz verde al RIGI para Tecpetrol por US$ 6.400 millones hasta 2054

Mediante su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional formalizó la integración del área Los Toldos II Este al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este movimiento estratégico de Tecpetrol abarca una superficie de 78 kilómetros cuadrados situada en las inmediaciones de Rincón de los Sauces, dentro de la Cuenca Neuquina.

El esquema de desarrollo integral se estructuró a lo largo de casi tres décadas y contempla la perforación de 380 pozos no convencionales orientados a la explotación intensiva del sector. El propósito central de esta iniciativa es trepar de forma sostenida hasta alcanzar una marca operativa de 70.000 barriles de petróleo por día.

El diseño económico cuenta con la participación activa del Estado provincial a través de la firma Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), dueña de un 10% del proyecto. En materia laboral, el plan estimula fuertemente la economía local con la creación proyectada de 3.100 empleos directos y otros 4.800 puestos indirectos.

La primera etapa de la inversión comenzó a transitarse el 1 de noviembre de 2024 y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2027, concentrando una suma de 1.635 millones de dólares.

Durante este tramo inicial, los esfuerzos se enfocan en la construcción de infraestructura básica de superficie, destacando una Planta Central de Procesamiento y los ductos colectores de transporte.

Adicionalmente, este primer periodo contempla la perforación inicial de 16 pozos para dar sustento operativo al bloque hidrocarburífero. La fase intermedia del cronograma se desarrollará entre el 1 de marzo de 2027 y el 30 de junio de 2029, requiriendo un desembolso estimado de 1.268 millones de dólares.

Nuevo RIGI aprobado 🇦🇷🇦🇷 El Comité Evaluador aprobó el ingreso RIGI del proyecto Bajo del Choique – La Invernada, impulsado por Pluspetrol y GyP. Se trata de un desarrollo no convencional en Vaca Muerta que prevé una producción de 613 millones de barriles de petróleo y 50.366 millones de m³ de gas durante la vida del proyecto, que tendrá a más del 92% de la producción destinada a la exportación. El proyecto invertirá un total de USD 12.240 millones para perforar 620 pozos y construir plantas de tratamiento con sus ductos y generará más de 2.300 puestos de trabajo, entre construcción y operación. Este proyecto exportará más de 100.000 barriles diarios por un valor entre petróleo y gas superior a los USD 2.300 millones anuales. October 2, 2026

En esta etapa el foco se traslada hacia la ampliación de la planta tratadora, la cual debe escalar su capacidad para manejar el flujo de crudo y gas asociado. Junto con las mejoras en las instalaciones de superficie, la planificación exige la incorporación de otros 91 pozos adicionales en la formación.

La tercera etapa constituye el tramo más extenso y de mayor envergadura financiera, abarcando desde el 1 de julio de 2029 hasta el año 2054. Esta última fase proyecta la inversión de 3.529 millones de dólares destinados a perforar y finalizar los últimos 273 pozos pendientes.

Con este esfuerzo final se completarán las instalaciones definitivas necesarias para consolidar la explotación integral de todo el campo petrolero. La formalización de este ambicioso programa productivo llega pocos días después de que otra compañía, Pluspetrol, obtuviera un visto bueno similar para su desarrollo en la misma cuenca.