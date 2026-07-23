Cambios en Crown Point: El grupo argentino Liminar Energía pasó a controlar el 91% de la petrolera canadiense

Crown Point adquirió las concesiones de explotación de El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga a fines de 2025. Foto: gentileza.

La compañía canadiense Crown Point Energía anunció un cambio en la propiedad de su empresa matriz. Tras una operación mediante la cual compró casi todas las nuevas acciones emitidas, el grupo Liminar Energía pasó a controlar la mayor parte de Crown Point Energy Inc., mientras que el resto de las acciones continuaron en manos de inversores que cotizan en la Bolsa de Toronto.

Según comunicó la petrolera a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el argentino posee ahora el 91,04% de su capital accionario, mientras que el 8,96% restante corresponde a accionistas de la Bolsa de Toronto.

La operación se concretó luego de que Liminar, encabezada por el empresario Pablo Peralta, ejerciera el 99,28% de una oferta de acciones ordinarias que Crown Point lanzó con el objetivo de recaudar 30 millones de dólares.

Cuál fue el motivo de la transacción

Dicho monto estaba destinado a cancelar un préstamo que la propia Liminar les había otorgado a fines de 2025 para financiar parte de la compra de las concesiones de explotación de El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga en la Cuenca del Golfo San Jorge, en Chubut, así como de determinados oleoductos y demás infraestructura relacionada.

La adquisición del 95% de la participación en estas áreas convencionales totalizó en su momento casi 60 millones de dólares, siendo adquiridas a Pampa Energía, Tecpetrol e YPF, con licencia hasta 2047.

Liminar Energía forma parte de un grupo empresario argentino encabezado por Pablo Peralta, quien es uno de los principales accionistas del Grupo de Servicios y Transacciones (GST) y representante de Mercedes-Benz Argentina.

Crown Point en Argentina opera actualmente en cuatro cuencas: la Cuenca del Golfo San Jorge en Santa Cruz y Chubut, la Cuenca Austral en Tierra del Fuego y las Cuencas de Neuquén y Cuyo (o Cuyana) en Mendoza.