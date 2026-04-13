Capex acelera su expansión en Vaca Muerta: suma un nuevo PAD para tres pozos en Agua del Cajón  

Tras consolidar exitosamente la perforación de nueve pozos horizontales en la roca madre, Capex ha dado luz verde a una nueva fase de desarrollo en el bloque Agua del Cajón. Gracias al procesamiento de datos de sísmica 3D de alta precisión, la empresa ha definido la ubicación estratégica para un nuevo PAD que incorporará tres pozos horizontales adicionales, cuyas tareas de perforación efectiva están programadas para comenzar en junio de 2026.

Este avance no es casual, sino parte de una estrategia integral orientada a la masificación del desarrollo productivo del yacimiento. En paralelo a la actividad de campo, la operadora mantiene un enfoque riguroso en la optimización de costos operativos, buscando maximizar la eficiencia en los procesos de perforación y terminación para fortalecer su base financiera ante la volatilidad del mercado internacional.

El éxito de la gestión en Agua del Cajón queda reflejado en las cifras presentadas ante la Comisión Nacional de Valores (CNV): la producción de petróleo registró un crecimiento interanual del 21,6%, traccionada principalmente por la puesta en marcha de los PAD 1050 y 1060.

Este despliegue cuenta con el acompañamiento de aliados estratégicos de peso. Por un lado Trafigura Argentina S.A mantiene una participación del 30% en las reservas generadas en bloques clave. Mientras que Schlumberger Argentina S.A, socio en el PAD 1060 con un 19%, aporta tecnología de vanguardia para la exploración no convencional.

La envergadura del activo ha sido validada por la certificadora independiente DeGolyer and MacNaughton, que situó las reservas de petróleo en 18.430 miles de metros cúbicos y el potencial de gas natural en 3.473 millones de metros cúbicos, bajo estándares internacionales.

Con una concesión vigente hasta enero de 2052, Capex proyecta sus inversiones a largo plazo, priorizando la infraestructura de superficie necesaria para procesar el creciente volumen de hidrocarburos.

Un pilar diferencial de la compañía es su integración vertical, al contar con la Central Térmica ADC dentro del mismo yacimiento. La capacidad de utilizar gas propio para la generación eléctrica otorga a Capex una ventaja competitiva clave, optimizando costos y asegurando un despacho energético constante al sistema.

Para sostener este ritmo operativo, Capex ha fortalecido su liquidez mediante el mercado de capitales bancario. En febrero pasado, cerró un préstamo de 28,5 millones de dólares con el BBVA, fondos destinados específicamente a asegurar la continuidad de las operaciones de mantenimiento y el ambicioso plan de perforación que iniciará a mitad de año.