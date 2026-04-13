La minería en Salta no frena: Lindero aumentó su producción de oro en un 12% en 2026

La mina salteña produjo 21.545 onzas en el primer trimestre de 2026, mientras avanza con obras de mantenimiento, exploración y mejoras de infraestructura.



La mina Lindero, uno de los principales proyectos auríferos del país, arrancó 2026 con una mejora en su producción de oro, avances en exploración y obras de infraestructura que apuntalan su continuidad operativa en Salta.

Fortuna Mining informó que durante el primer trimestre del año Lindero produjo 21.545 onzas de oro, un 12% más que en el cuarto trimestre de 2025, cuando había alcanzado 19.201 onzas. La mejora estuvo acompañada por un mayor volumen de mineral colocado sobre la plataforma de lixiviación, en línea con el plan de explotación previsto para este período.

Entre enero y marzo, la mina extrajo 1,7 millones de toneladas de mineral y depositó 1,5 millones de toneladas sobre la plataforma, con una ley promedio de 0,62 gramos por tonelada de oro. Ese volumen equivale a unas 30.538 onzas de oro contenidas.

La compañía destacó que este desempeño fortalece la perspectiva de una segunda mitad de 2026 más sólida, en un contexto de mejoras operativas y planificación sostenida.

Además, Lindero lleva adelante una parada técnica programada para reemplazar los cimientos de acero de la trituradora primaria, una tarea clave para garantizar la confiabilidad del circuito de procesamiento. Los trabajos comenzaron a fines de marzo y tienen una duración estimada de 30 días.

Pese a esta intervención, la mina mantuvo su operación sin interrupciones: antes del inicio de la obra, la empresa acumuló suficiente stock de mineral para sostener el apilamiento continuo en la plataforma de lixiviación durante todo el período de mantenimiento.

Además de la mejora en producción, Fortuna reforzó su apuesta por extender la vida útil del proyecto. Actualmente, dos equipos de perforación trabajan dentro del área de Lindero para evaluar recursos inferidos ubicados por debajo del diseño final del pit.

A esto se suma una nueva campaña exploratoria de 7.000 metros en Cerro Lindo, un prospecto aurífero ubicado a 70 kilómetros de la mina, que comenzó a fines de marzo y busca ampliar el potencial geológico de la región.

Este presente operativo se apoya en una obra estratégica concluida en 2025: la expansión de la plataforma de lixiviación, una infraestructura central para el procesamiento del mineral. Fortuna finalizó ese proyecto al cierre del primer trimestre del año pasado, lo que permitirá sostener la operación de Lindero durante la próxima década.

En ese mismo período, la empresa también avanzó con una planta fotovoltaica de 14,5 MWh, destinada a reducir costos energéticos y mejorar la eficiencia ambiental del yacimiento.

Lindero es una mina a cielo abierto operada por Mansfield Minera S.A., filial argentina de Fortuna Mining. La compañía adquirió el proyecto en 2016, inició la construcción en 2018 y logró la primera colada de oro en octubre de 2020.

En 2025, la mina produjo 87.489 onzas de oro. Según las reservas declaradas al 31 de diciembre de 2024, el yacimiento —de tipo pórfido aurífero— tiene una vida útil estimada de nueve años.

Su circuito está diseñado para procesar hasta 18.750 toneladas de mineral por día. Tras la trituración, el material pasa por lixiviación y luego por las plantas SART y ADR antes del refinado final, donde el oro se transforma en barras doré.