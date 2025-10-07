Ceipa advierte que las pymes de Vaca Muerta están en una «situación compleja y desbordada»

Los empresarios de la región están preocupados por la caída de la actividad en obras y servicios.

La Cámara Empresarial Industrial Petrolera y Afines (Ceipa), entidad que nuclea a las pymes de Neuquén, advirtió sobre la gravedad de la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas locales de servicios vinculadas a la actividad de Vaca Muerta. En un comunicado difundido este lunes, la entidad señaló que el sector “vive un escenario económico asfixiante, con caída sostenida de la actividad, presión fiscal desmedida y falta de respuestas concretas del Estado y de las empresas operadoras”.

El documento plantea que muchas firmas “están hoy al borde del colapso” y que el último relevamiento interno muestra una merma del 50% en la facturación y una capacidad ociosa del 50% entre las 180 empresas asociadas. Se trata de compañías de servicios industriales, logísticos y petroleros que operan en la cadena de valor de Vaca Muerta, y que en los últimos meses vienen alertando sobre la disminución de contratos y la falta de previsibilidad en los pagos.

“Las pymes son el motor económico de la provincia y sostén fundamental del empleo privado, pero se ven asfixiadas por un escenario en el que se toman decisiones sin diálogo ni participación”, expresó la comisión directiva de Ceipa, que volvió a pedir la apertura de instancias de negociación “con claridad en los objetivos, respeto institucional y voluntad genuina de construir soluciones sostenibles”.

La cámara recordó que en los últimos meses mantuvo reuniones con intendentes y funcionarios provinciales para exponer la situación, pero aseguró que “no se advierten cambios” y que la incertidumbre se mantiene. “Esperamos que la situación pueda revertirse a la brevedad”, señalaron.

Finalmente, Ceipa ratificó su compromiso con el desarrollo económico de Neuquén y la defensa del sector pyme, al que consideró “clave para sostener la producción y el empleo” en la principal provincia productora de hidrocarburos del país.