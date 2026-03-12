Chubut busca atraer inversiones con su potencial en uranio en la “Argentina Week” de Nueva York

El gobernador Ignacio Torres participa en Nueva York de la gira internacional donde el país presenta oportunidades de inversión en energía y minería, en un contexto en el que el uranio vuelve a aparecer en la agenda estratégica nacional.

La participación argentina en la Argentina Week volvió a poner sobre la mesa el potencial energético y minero del país frente a fondos de inversión y bancos internacionales. En ese contexto, el uranio comenzó a ganar protagonismo dentro de la estrategia oficial para captar capitales, mientras que la provincia de Chubut se posiciona para ofrecer sus recursos a nuevos inversores.

El evento, que se desarrolla entre el 9 y el 12 de marzo en la ciudad de Nueva York, reúne a funcionarios, gobernadores y empresas con el objetivo de promocionar proyectos vinculados al petróleo y gas, la minería, la energía y la tecnología. La agenda incluye reuniones con entidades financieras y organizaciones empresariales como JP Morgan, Bank of America y Citi, además de la participación de la AmCham Argentina y el US Argentina Business Council.

El uranio vuelve al centro de la estrategia energética

Uno de los ejes de las presentaciones del gobierno nacional es el relanzamiento de la minería de uranio, un recurso que Argentina dejó prácticamente de explotar en las últimas décadas pero que hoy vuelve a captar interés global por el crecimiento de la energía nuclear.

La iniciativa es coordinada por la Secretaría de Asuntos Nucleares, encabezada por Federico Ramos Napoli, que busca mostrar ante los inversores la capacidad tecnológica y productiva del país en el desarrollo de combustible nuclear y nuevos reactores. En la delegación participan compañías del sector como Nucleoeléctrica Argentina, INVAP, Dioxitek, Conuar, IMPSA y Corporación América, además de la firma exploradora UrAmerica, especializada en metales críticos.

El objetivo es posicionar a la Argentina no solo como proveedor de recursos minerales, sino también como parte de la cadena industrial del combustible nuclear y del desarrollo de reactores modulares pequeños, una tecnología en expansión a nivel mundial.

Chubut quiere poner su uranio en el radar inversor

En paralelo a la agenda nacional, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, participa de los encuentros con empresarios y fondos internacionales para mostrar el potencial energético de la Patagonia.

Aunque en sus exposiciones el mandatario destacó principalmente el liderazgo provincial en energías renovables, fuentes del sector señalan que la provincia también busca posicionar su potencial minero, particularmente en uranio, como una oportunidad futura para atraer inversiones.

La estrategia apunta a mostrar que la región patagónica cuenta con recursos naturales, infraestructura en desarrollo y condiciones competitivas para proyectos energéticos de gran escala. En ese marco, Torres compartió paneles con otros gobernadores de la región como Rolando Figueroa de Neuquén, Alberto Weretilneck de Río Negro y Claudio Vidal de Santa Cruz.

Patagonia energética y nuevas industrias

Durante las presentaciones también se destacaron otras oportunidades de inversión en la región, como el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL), la expansión de los parques eólicos y proyectos vinculados a la economía digital.

Incluso, la provincia de Chubut busca captar inversiones tecnológicas, con negociaciones abiertas con empresas internacionales como Amazon para la posible instalación de un centro de datos que aproveche la disponibilidad de energía renovable y las condiciones climáticas favorables para el enfriamiento de servidores.

Con la minería de uranio nuevamente en discusión y la energía como eje central del desarrollo, la Patagonia intenta posicionarse en el mapa de inversiones globales como uno de los territorios clave para la próxima etapa del crecimiento energético argentino.