Quintana Energy avanza firme en la exploración sísmica de Vaca Muerta en Mendoza

La empresa Quintana Energy concluyó la campaña de adquisición sísmica 3D en el bloque Cañadón Amarillo, un proyecto considerado clave para ampliar el conocimiento geológico del Clúster Mendoza Sur y avanzar en la exploración de Vaca Muerta en territorio mendocino.

La compañía informó que los datos obtenidos permitirán realizar un análisis más detallado del subsuelo, lo que facilitará la identificación de estructuras geológicas y posibles áreas con potencial hidrocarburífero. Con esta información, los equipos técnicos podrán profundizar la interpretación geológica y planificar las próximas etapas del proyecto.

La campaña fue impulsada por la UTE integrada por Quintana Energy y TSB, que destinó cerca de 4 millones de dólares a esta etapa exploratoria. Los trabajos abarcaron una superficie de 202,5 kilómetros cuadrados en una zona que hasta ahora no contaba con información sísmica tridimensional, una herramienta que permite construir modelos más precisos del subsuelo y reducir la incertidumbre antes de avanzar con perforaciones.

Para llevar adelante la operación se realizaron estudios previos de viabilidad, análisis del terreno y la instalación de nodos de registro. Posteriormente se desplegó el operativo de campo con diez vibradores sísmicos encargados de generar las ondas que se propagan a profundidad y permiten registrar las características de las distintas capas geológicas.

La empresa destacó además la participación de las firmas que intervinieron en el proyecto, entre ellas Well Field, responsable de la adquisición de datos en campo, y el equipo de FDC de Argentina, que acompañó la ejecución técnica junto a Quintana Energy.

Concluida la etapa de adquisición, el proyecto ingresará ahora en una fase de procesamiento e interpretación de la información recolectada. Este trabajo incluirá el reprocesamiento de los registros para mejorar la resolución del modelo geológico del área.

Los resultados permitirán definir las locaciones de los primeros pozos exploratorios que evaluarán el potencial productivo del bloque. Según los planes preliminares, la operadora prevé perforar dos pozos piloto durante el segundo semestre de 2026, adelantándose a los compromisos exploratorios previstos inicialmente para 2027.