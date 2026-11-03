Cobre San Romeleo en Mendoza ya tiene el permiso ambiental para su puesta en marcha

El titular y proponente del proyecto es LABSA S.A, mientras que su operación estará a cargo de AREX MINING S.A. Foto: gentileza.

El Gobierno de Mendoza aprobó oficialmente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Cobre San Romeleo mediante la Ley 9.739, publicada en el Boletín Oficial. La norma había obtenido el aval de la legislatura provincial por mayoría de votos el 21 de octubre.

La DIA se emitió a través de la Resolución Conjunta 600/2026 de la Dirección de Minería y 74/2026 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental.

El titular y proponente del proyecto es LABSA S.A, mientras que su operación estará a cargo de AREX MINING S.A. El emprendimiento se localiza en el Puesto Aguas de Isaac, Quebrada de San Romeleo, distrito Río Barrancas, aproximadamente a 160 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe.

Se trata de una explotación minera de pequeña escala, con una capacidad prevista de procesamiento de 40 toneladas de mineral por día. La inversión estimada para su puesta en funcionamiento asciende a 3 millones de dólares.

De acuerdo con la información presentada por el proponente, el yacimiento cuenta con reservas estimadas en 257.000 toneladas, con una ley media de 1,29 % de cobre y un horizonte de explotación previsto de aproximadamente 20 años.

Una característica particular de este proyecto es que contempla la extracción y procesamiento de mineral de cobre para luego producir sulfato de cobre, un compuesto que es utilizado en la agricultura, particularmente en la vitivinicultura.

Cómo se elaboró la Declaración de Impacto Ambiental

Según indicó la Provincia, la elaboración de la DIA incluyó distintas instancias, incluyendo talleres participativos y una Audiencia Pública realizada en diciembre de 2025, bajo modalidad híbrida, con instancia presencial en las inmediaciones del proyecto, en Malargüe, y participación simultánea mediante una plataforma virtual.

Las intervenciones, observaciones y presentaciones recibidas fueron posteriormente analizadas en el Informe Circunstanciado aprobado por la Autoridad Ambiental Minera (AAM). También intervino la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), integrada por representantes de organismos provinciales y municipales, instituciones científicas y universidades.

Participaron el INTA, la Municipalidad de Malargüe, la Universidad Tecnológica Nacional, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la Dirección de Planificación Territorial, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, el Consejo Provincial del Ambiente y la Dirección de Minería.

El trabajo de la Comisión concluyó con la elaboración de un Informe Único Final, cuyas recomendaciones fueron consideradas en la DIA de acuerdo con la etapa de ejecución y desarrollo del proyecto en la que resulten aplicables.