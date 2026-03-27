Combustibles: el Gobierno posterga la suba de impuestos de abril y flexibiliza las naftas para contener precios 

La actualización total del ICL e IDC se traslada a mayo y se suspende el aumento previsto para abril.

El Gobierno nacional decidió postergar una parte de la actualización en el impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). La suba total en los impuestos iba a empezar a regir a partir de marzo de 2026, sin embargo, la decisión de actualiza por completo los tributos pendientes de los años 2024 y 2025 se trasladó para el mes de mayo.

Anteriormente, en el Decreto 116/2026 publicado el 27 de febrero de 2026, según lo detallado para las naftas (sin plomo y virgen), el ajuste sería de $17,385 por ICL y $1,065 por IDC. La norma señala que la postergación del aumento se realizó con «el objetivo de diferir estos incrementos es continuar estimulando el crecimiento de la economía mediante un sendero fiscal sostenible».

De esta forma, junto con la medida oficializada hoy de especificaciones técnicas de mayor porcentaje de bioetanol, se toman medidas para mitigar el impacto del precio de la suba de petróleo en surtidor y acompañar al consumidor.

El Gobierno flexibilizó la norma de naftas

Ambas medida buscan amortiguar el impacto de las subas del precio internacional del crudo sin recurrir a intervenciones directas en el mercado. La Resolución 79/2026 eleva el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas hasta el 5,6%,un cambio técnico clave que habilita el uso de mayores proporciones de bioetanol sin afectar los estándares de calidad.

Según informaron desde el organismo,“la medida busca evitar subas bruscas en los precios de los combustibles en surtidor, sin intervención estatal en el mercado como ocurría en gestiones anteriores”.

En la práctica, esto permite que las empresas definan libremente la proporción de bioetanol en función de las condiciones del mercado. Si optan por aumentar su participación, podrán reducir en igual medida el componente fósil derivado del petróleo.

El Gobierno aclaró que la medida no altera los porcentajes mínimos de bioetanol ya establecidos por ley ni introduce nuevas exigencias para las refinadoras. Se trata, en cambio, de una adecuación normativa que amplía las opciones operativas dentro de los parámetros vigentes.

Asimismo, no se modificó el régimen aplicable al biodiesel, ya que la normativa actual para el gasoil ya contempla mezclas de hasta un 20%. La actualización se enmarca en la estrategia oficial de promover mecanismos de mercado para estabilizar los precios de los combustibles frente a la volatilidad internacional del petróleo.