Con Puma el verano tiene premio: sortean 10 motos entre clientes de sus estaciones 

La promo estará disponible desde el 4 de enero hasta el 28 de febrero.

Puma Lubricants presentó una nueva promoción de verano que combina mantenimiento vehicular y premios. Desde este lunes 5 de enero y hasta el jueves 5 de marzo de 2026, la compañía sorteará 10 motos Honda Navi entre quienes adquieran productos de su línea de lubricantes y especialidades en estaciones de servicio adheridas.

La iniciativa alcanza a la compra de lubricantes sintéticos, semisintéticos y minerales, así como también a productos de especialidad como líquido de frenos, refrigerantes y lavaparabrisas. La propuesta apunta a incentivar el cuidado del vehículo en una época del año marcada por las altas temperaturas y los viajes por ruta.

Según informaron desde la empresa, la mecánica para participar es simple. Todos los clientes que realicen una compra dentro del período de vigencia deberán enviar una foto del ticket por WhatsApp al número +54 9 11 7603 9779. Una vez enviado el comprobante, quedarán automáticamente habilitados para participar del sorteo.

La promoción se extiende a toda la red de estaciones de servicio Puma Energy del país, lo que amplía las posibilidades de participación tanto para usuarios habituales como para quienes se acerquen a la marca durante la temporada de verano. Desde Puma Lubricants destacaron que la campaña busca acompañar a los conductores en el acondicionamiento de sus vehículos, promoviendo el uso de productos adecuados para enfrentar el calor, los trayectos largos y las exigencias propias de esta época del año.

Un modelo urbano de bajo consumo

La moto Honda Navi, premio del sorteo, es un modelo urbano de fácil manejo y bajo consumo, pensado para la movilidad diaria. Con esta elección, la marca apunta a un premio atractivo y funcional para un público amplio.

Puma Lubricants forma parte de Puma Energy, una compañía petrolera global integrada que desarrolla actividades de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de combustibles y lubricantes en 46 países. A nivel internacional, la empresa opera más de 100 terminales de abastecimiento, más de 3.000 estaciones de servicio y tiene presencia en 80 aeropuertos.

En Argentina, Puma Energy cuenta con más de 400 estaciones de servicio distribuidas en todo el territorio nacional. Su operación local incluye la refinería de Bahía Blanca, la terminal de Campana, la planta de lubricantes en Avellaneda y más de 50 agroservicios ubicados en las principales zonas productivas del país.