Cómo se comportó la actividad de Vaca Muerta en diciembre

Diciembre tuvo un desempeño en lo que hace a actividad de fracturas en Vaca Muerta.

El último mes del año se ve siempre afectado en lo que hace a la actividad en Vaca Muerta por el doble efecto de los feriados, por un lado, y de la finalización anticipada de los planes anuales de inversión. Pero en este 2025 el nivel de actividad se mantuvo relativamente alto, y con 1.791 etapas completadas en diciembre, llevó a que el año cerrara en valores récord, con 23.896 punciones.

Como ya se ha explicado, la actividad en Vaca Muerta se mide especialmente en función de la cantidad de etapas de fractura o fracking que se realizan, dado que cada punción implica que habrá más producción y permite homogeneizar las enormes diferencias que hay entre los pozos largo, cortos, y super largos de Vaca Muerta.

De acuerdo al informe especial que elabora el country manager de NCS Multistage para la fundación Contactos Energéticos, Luciano Fucello, en diciembre de 2025 se realizaron 1.791 etapas de fractura. Esto es apenas un 1,7% por debajo del nivel de noviembre, pero si se observa su evolución en términos interanuales se está frente a un incremento del 47,4%.

En contra de los pronósticos que indicaban que el fin de año en Vaca Muerta sería de muy poca actividad -si bien es menor que en el primer semestre del año- en diciembre fueron 8 las petroleras que realizaron este tipo de trabajos en sus pozos.

Como es habitual, YPF fue la firma más activa, y concentró 778 etapas de fractura, es decir el 43% del total del mes. La segunda petrolera en trabajos fue Vista Energy con 260 etapas realizadas en diciembre. Y el tercer puesto quedó en manos de Pluspetrol que sumó 244 punciones.

La lista se completa con Tecpetrol con 201 etapas de fractura realizadas, Pampa Energía con 158, Chevron con 124, Phoenix Global Resources (PGR) con 87 y Pan American Energy (PAE) con 59.

Fucello destacó cuatro puntos del balance anual que surge del informe que elabora, siendo el más llamativo el que hace a la concentración de las etapas de fractura en pozos orientados a la producción de petróleo, dado que el 87% de los trabajos apuntaron al crudo y solo el 13% a la producción de gas natural. Este desequilibrio se espera que pueda ser resuelto con el avance de los proyectos de gas natural licuado (GNL).

El segundo punto destacado es que se redujo considerablemente la relación entre equipos de perforación (o rigs en la jerga) ante los sets de fractura, siendo el valor final del 2025 de 2,9 perforadores por cada equipos de fractura.

Esta relación es similar a la que puede observarse en los Estados Unidos, y da cuenta de que en Vaca Muerta se habría reducido la cantidad de pozos perforados pero no completados (DUC en inglés).

El tercer factor clave que dejó el 2025 fue la notoria actividad en el «polo norte» de Vaca Muerta, en la zona cernaca a Rincón de los Sauces en donde ya se trabaja en la fractura de pozos en bloques como Narambuena, Bajo del Toro, El Trapial Este y Bajo del Choique-La Invernada, entre otros.

Por último, Fucello señaló que fuerte crecimiento que mostró en la actividad de fracturas la firma Pampa Energía, un impulso que se explica por la duplicación de focos de la operadora, que a sus desarrollos habituales de gas, ahora sumó el eje de la producción de petróleo en Rincón de Aranda.