Confirman una explosión en la Central Térmica Alto Valle en Neuquén: buscan saber qué pasó

Desde EPEN confirmaron una explosión en la central térmica Alto Valle: no hay heridos. (Foto: Cecilia Maletti).

Ocurrió una explosión en la Central Térmica Alto Valle cerca del puente carretero Neuquén – Cipolletti. Así lo confirmaron desde el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN), aunque remarcaron que no se registraron heridos. Desde la firma que opera en el lugar, Aconcagua Energía, informaron que buscan determinar cómo se origino.

Desde el EPEN señalaron que «por el momento» no hubo afectación en las instalaciones» del Ente Provincial ni al sistema o servicio.

Desde la operadora aún investigan qué fue lo que ocurrió. Ambos organismos resaltaron que no hay heridos y que el personal se encuentra fuera de peligro.

Según trascendió, todo apunta a que se habría originado por una válvula interna.

Cómo fue la explosión en la Central Térmica Alto Valle: «Se sintió fuerte en el cuerpo»

Testigos y vecinos cercanos a la zona de la Central Térmica Alto Valle, en el puente Neuquén- Cipolletti, aseguraron que «se sintió fuerte en el cuerpo».

«Cimbró toda mi casa y el techo», agregó otro y aportó: «Acá sonaron los vidrios». Además, recalcaron que fue «del lado de la Central, muy fuerte». «Después un zumbido terrible», añadieron.

«Fue en la planta de energía, salió un fuerte vapor rojo», comentaron vecinos de la zona.

Cómo funciona la Terminal Céntrica Alto Valle

La central térmica fue inaugurada el 24 de febrero de 1969 para abastecer de energía eléctrica al obrador de la construcción del complejo hidroeléctrico El Chocón – Cerros Colorados. También, tuvo el objetivo de cubrir parte de la demanda creciente de la Patagonia Norte.

En la actualidad, utiliza tecnología de generación eléctrica conocida como ciclo combinado. Este consiste en el aprovechamiento del calor que sale del escape de una turbina de gas para producir vapor. Se inyecta en otra turbina y permite un rendimiento mayor. De hecho, estiman que se genera un 50% más de energía eléctrica al utilizar el ciclo combinado.

Las turbinas de la central Alto Valle tiene la posibilidad de generar a ciclo abierto, por lo que si la turbina de vapor no está disponible o tiene que salir de operación, puede obtener energía solo con la turbina de gas.

En total, allí hay instaladas cinco turbinas. Cuatro están en dos ciclos combinados y otra de gas. Para abastecer las operaciones, toman gas del ducto Neuba 2 que ingresa a un gasoducto de 12 pulgadas, que nace en donde hoy está ubicado el barrio Rincón de Emilio. Construído en 1994, recorre 5,5 kilómetros por el este de la ciudad hasta llegar a la central.

El Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) opera la subestación a la que se conecta la central y controlan desde el mismo predio el despacho regional. Hay una réplica en Cipolletti que usa Transcomahue, que operan ellos en Río Negro.