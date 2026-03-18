Conflicto en Medio Oriente: el petróleo se disparó de nuevo y roza los 110 dólares el barril

El ataque con bombardeos a las instalaciones de South Pars, en Irán, volvió a recalentar la volatilidad imperante en la cotización del Brent, el petróleo de referencia para Argentina y casi todo el mundo, que en lo que va del día ya escaló un 5% y dejó el precio del barril rozando los 110 dólares.

En un mercado que desde el 28 de febrero viene recalentado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, la ofensiva militar de ayer -atribuida a Estados Unidos e Israel- contra el campo de gas natural South Pars que es el más grande del mundo, fue como rociar un incendio con combustible.

Lejos de que los mercados tomaran esta señal como un signo de debilitamiento de la ofensiva iraní, el temor de que Estados Unidos pueda bombardear otras instalaciones petroleras de Irán, en especial las terminales de carga de petróleo, llevó a la escalada de precios, que ubica hoy al Brent en el segundo pico más alto desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

En los hechos concretos, la cotización del Brent escaló 5 dólares en lo que va de la jornada, y si bien los analistas esperan que la ronda de mercado cierre cerca de los 105 dólares, la cotización llegó a picos de más de 109 dólares el barril.

Paralemente a esto, el fracaso del pedido del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que buques de varias naciones navegaran por Ormuz, también generó un impacto negativo en el precio del crudo, a lo cual se sumó el bombardeo de un nuevo buque comercail ayer martes, en la zona de ingreso al estrecho.

La peor crisis energética de la historia

El diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el consultor internacional Roberto Brandt explicó hoy que el conflicto es «la mayor crisis energética» que ha registrado en la historia, superando a todas las precedentes al quitar del mercado 20 millones de barriles de petróleo por día, y también el 20% del gas natural licuado del mundo.

Al respecto, Brandt detalló que «es un escenario de pesadilla», y marcó que la gran clave de fondo es cuánto durarán los ataques en Medio Oriente, algo que es tan incierto como la cotización futura del petróleo.